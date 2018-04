Vom Mutmachen und den eigenen Stärken

„Mehr als die Hälfte der 90 Jugendlichen, die wir angeschrieben haben, ist zur Firmung gekommen. Das ist stark“, freut sich Benjamin Sigg, Pastoralreferent und Organisator der Firmvorbereitung bei der katholischen Gemeinde St. Martin über die 52 Anmeldungen. Stark machen beziehungsweise Mutmachen ist auch das Motto, unter dem die diesjährige Firmvorbereitung steht. Vier Tage lang bereiten sich die 15- und 16-Jährigen derzeit auf die Firmung vor, die dann am 6. Mai in St. Martin stattfinden soll.

Von Donnerstag bis Sonntag war rund um die Kirche ein buntes Treiben. Gemeindehaus, Schule, Kirche, Kindergarten: Überall wurden Workshops zu Themen wie „Wurzeln suchen“ und „Lebensbaum gestalten“ oder auch „Wo schöpfe ich Mut“ angeboten. Benjamin Sigg, der die Firmvorbereitung zum dritten Mal organisiert hat, ist sicher, „dass diese intensive Art der Vorbereitung schöner ist als die frühere Art, wo wir uns monatelang nur einmal pro Woche für zwei Stunden gesehen haben“. Er findet, „dass Gemeinschaft schließlich nur erlebbar ist, wenn Gemeinschaft praktiziert wird.“

Sein Konzept scheint aufzugehen. Die Jugendlichen kommen gern, haben Spaß und erfahren interessante Dinge – vor allem über sich selbst. „Ich habe zum ersten Mal vor zehn anderen was ganz Persönliches von mir preisgegeben und das hat sich total gut angefühlt“, antwortet ein 15-Jähriger auf die Frage, ob er gern zur Firmvorbereitung kommt und sowas wirklich gut findet. „Wir wachsen zusammen“, erklärt Sigg. Mit elf erwachsenen Gruppenleitern zwischen 19 und 60 Jahren, die „alle was mit Kirche am Hut haben“ und einem fünfköpfigen Frauenteam in der Küche, wird die viertägige Zeit zu einem Intensiverlebnis. Theaterspielen, eine Mobbingszene nachstellen in der Stadt und über die Reaktionen von Passanten reden, Bilder malen, gemeinsam im Kreis tanzen – auch das kostet Mut und so mancher zieht hierbei eine Toilettenpause vor – Besuche in den umliegenden Kapellen und ab und zu auch ein Gebet. Die Angebote sind vielfältig und der Abschlussgottesdienst am Sonntag bunt und laut.

„Wir essen zusammen und morgens und abends treffen wir uns in der Kirche. Und selbst da habe ich schon am zweiten Tag gespürt, wie Unsicherheiten abfallen, denn viele der jungen Menschen waren ja schon jahrelang nicht mehr bei uns“, so Sigg. „Wir machen aber keinen Religions-Unterricht und auch keinen Glaubens-Crashkurs, sondern bieten erlebte Emotionalität und Gruppenarbeit.“ Sigg ist sicher, „dass man ohne Beziehungsarbeit nämlich gar nicht über Glauben zu sprechen braucht“.

„Lasst euch fallen, traut euch!“ fordern Steffi Braun und Rosalie Bertele, die gemeinsam eine Gruppe leiten, die Jugendlichen auf. Die zehn lehnen sich zurück, manche mit voller Kraft, manche ganz vorsichtig. Ein breites blaues Band hinter ihrem Rücken hält sie. Die Hände halten gar nichts. „Würde es euch auch halten, wenn ihr nichts tun würdet?“ fragen sie noch. Später werden sie darüber reden, was sie hält, in der Schule, bei Freunden oder daheim. Und wozu es Mut braucht im Leben und wann sie dieser schon einmal verlassen hat.

Lernen was stark macht, trotz Enttäuschungen

Benjamin Sigg hat gemerkt, „dass die Jugendlichen ein großes Bedürfnis danach haben, langsam an das Thema Religion herangeführt zu werden“. Ihm ist natürlich klar, dass damit nicht gewährleistet ist, dass die jungen Menschen später eine Verbindung zur Kirche aufbauen oder die bestehende behalten. „Aber wir haben ihnen gezeigt, was stark machen kann, dass Enttäuschungen eben auch dazugehören, und vor allem haben wir ihnen Menschen präsentiert, denen Kirche wichtig ist.“ Und das waren in diesen Tagen gar nicht so wenige.