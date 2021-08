Vom Lehmklumpen zum Schmuckstück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag den 05.08.2021 wurde im Rahmen des Ferienprogramms im Jugendhauses Leutkirch fleißig geknetet, geformt und gemalt. „Gestalten mit Lehm“ stand an diesem Tag für viele Kinder auf dem Programm. Da das Angebot mehr als ausgebucht war, organisierten die Veranstalter kurzerhand um und so konnten auch einige Kinder auf der Warteliste doch noch mitmachen. Auf beiden Ebenen des Jugendhauses wurde kreativ gearbeitet und es entstanden unzählige Einzelstücke.

Von Mäusen mit roten Hüten, Baustellenfahrzeugen und blauen Schnecken bis hin zu Pizza, Löwen und Schneemännern, tobten sich die Teilnehmer des Angebotes einfallsreich und individuell aus. Pinsel und Farben standen den Teilnehmern zusätzlich zur Verfügung. Ein kleiner Anstrich hier und ein Farbklecks dort machten die Unikate so noch mehr zu etwas Besonderem. Neben der künstlerischen Betätigung wurde aber ebenso fleißig getratscht und gelacht. Die Zeit verging wie im Flug und so wurde den abholenden Eltern noch auf die Schnelle präsentiert, was in diesem Kurs entstanden ist. Viele kleine und größere Schmuckstücke verließen so an diesem Vormittag das Jugendhaus. Eine gelungene Veranstaltung, da sind sich alle Beteiligten einig.