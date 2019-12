Vom Kind in der Krippe und den Kindern beim Krippenspiel

„Jeder weiß natürlich, worum es an Weihnachten geht, aber Herbergssuche und die Geburt im Stall wollen eben jedes Jahr ein bisschen anders erzählt sein“, sagt Patoralreferent Benjamin Sigg von der katholischen Kirche. Beide Leutkircher Kirchengemeinden, evangelisch und katholisch, feiern, wie auch viele Gemeinden in den Ortschaften, traditionell den Heiligen Abend mit Krippenspielen.

Beim Krippenspiel in St. Martin, das laut Sigg kein „eigenes Theater“ ist, sondern, wie bei der evangelischen Gemeinde auch, in einen Gottesdienst eingebaut wird, solle schließlich ganz einfach gezeigt werden, „dass Gott in die Welt kommt und uns damit ein riesiges Geschenk macht“. Öfter hat sich das sechsköpfige Frauenteam vom Familiengottesdienst dafür mit den 17 Kindern getroffen, das letzte Mal gestern Nachmittag zur Kostümprobe.

Müde Schafe

Ein Schaf gähnt, Maria fragt, ob Turnschuhe in Ordnung sind und ein Engel, ob seine Flügel auch glänzen. Nach 30 Minuten sitzen die Kostüme, das Spiel beginnt.

„An Weihnachten wollen alle immer das Gleiche“, so Sigg, „sonst will man das ja nicht so gerne, Abwechslung ist ja sonst überall gefragt.“ Bei der Krippenfeier um 16 Uhr wird also deshalb auch in diesem Jahr wieder die uralte Geschichte von der Herbergssuche erzählt. Von Josef und Maria, den Hirten und der Geburt im Stall, weil beim Wirt ja kein Zimmer zu haben ist. Trotzdem wird es diesmal ein bisschen anders. Man nimmt Bezug auf das allererste Krippenspiel, das wohl im 13. Jahrhundert in Italien stattgefunden hat, weil der heilige Franziskus damals gesagt hat: „Die Leute verstehen nur, was sie mit eigenen Augen sehen“. Deshalb hat Franz von Assisi im Jahr 1223 im Wald von Greccio in Italien das Weihnachtsgeschehen mit lebenden Tieren und Menschen im Stall nachspielen lassen, mit den üblichen Beteiligten und allem drum und dran.

Mit Engeln, Hirten, Maria und Josef

Und so passiert es auch heute in vielen Gemeinden und Kirchen. Auch in der evangelischen und der katholischen Kirche von Leutkirch. Mit Engeln, Hirten, Schafen, Maria und Josef. „Und in St. Martin auch mit einem Überraschungsgast, der zur Stammbesetzung gar nicht dazugehört“, wie Benjamin Sigg im Vorfeld verrät.

In der evangelischen Kirche liefen die Vorbereitungen ähnlich ab. Wie genau, das beschreibt Pfarrerin Ulrike Rose. Arme und Beine werden geschüttelt, Kinderarme strecken sich weit nach oben, ein leises „Hu“ und ein lautes „Ha“ werden weitergegeben und schließlich gähnen alle herzhaft, um den Kiefer zu lockern. 30 Kinder schauen auf die Probenleitung, die erklärt: „Beim Theater spielen ist es wie beim Sport: Aufwärmen ist wichtig.“ Und dann geht es los. Szene für Szene studieren die Kinder ihr Stück ein, das sie an Heiligabend im Familiengottesdienst aufführen werden. Bei der Hauptprobe stehe schon der Stall und es werde genau überlegt, wer wann von wo kommt. Ihren Text hätten die Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren spielend gelernt, berichtet Pfarrerin Rose, und so entstehe langsam die Geschichte rund um die Geburt Jesu – das erste Weihnachten.

Jungen und Mädchen sind voll dabei

Eingebettet sei das Krippenspiel in eine Rahmenhandlung aus heutiger Zeit: Eine Großmutter und ihre Enkelin sitzen an Heiligabend zusammen, und nachdem das Kind endlich sein Handy zur Seite gelegt hat, kann die Oma erzählen, wie es damals war und was die Geburt Jesu für die Menschen heute bedeuten kann. Die Idee dazu stamme von Lissy und Maike, die schon öfter beim Krippenspiel mitgemacht haben – jetzt seien sie ganz gebannt, wenn sie „ihr Stück“ da auf der Bühne sehen, erzählt Pfarrerin Rose. Josef schimpft: „Herrscherwillkür, Behördenwillkür,“ als er mit Maria auf dem langen Weg nach Bethlehem ist. Doch Maria beruhigt ihn. Sie ist zuversichtlich, dass sich alles finden wird. Und schließlich tut es das auch, dank ein paar warmherziger Kinder. Mehr verrät Rose an dieser Stelle nicht. Nur so viel: Die Jungen und Mädchen seien voll dabei.

Die Regie führen Roswitha Baur und Pfarrerin Rose. Unterstützt werden sie von drei Jugendlichen (Michaela Buffler, Mira Heese, Lukas Hösch), die mit den Kindern einzelne Szenen proben, Flöte spielen, und schauen, dass die Mikros immer am richtigen Platz sind. Schon seit ein paar Jahren kümmert sich zudem Carolin Hösch darum, dass jedes Kind ein passendes Kostüm hat. Da werde probiert, umgeändert und neu genäht – denn Maria und Josef, Hirten, Engel, Könige und Ausrufer sind ja nicht immer gleich groß. Alle, Mitarbeitende und Kinder würden sich nun auf den Familiengottesdienst an Heiligabend freuen – und ein wenig aufgeregt seien sie natürlich auch.

Krippenspiele am 24. Dezember in Leutkirch: In St. Martin um 16 Uhr (es singen die Kinderchöre und der Jugendchor) und in der Dreifaltigkeitskirche um 15.30 Uhr.