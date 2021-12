Vom Himmel hoch da komm ich her

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Traum vom Fliegen geht jetzt endgültig in Erfüllung: Am Abend vor seinem Prüfungsflug gingen Florian Walberer von der Fliegergruppe Leutkirch noch etliche Bedenken durch den Kopf. „Wie ist der Prüfer als Mensch und welche Anforderungen stellt er an mich?“ Am folgenden Tag stieg Prüfer Reiner Schmitt aus Ravensburg frohgelaunt zu seinem Prüfling ins Flugzeug, und die Anspannung war auf ein erträgliches Maß geschrumpft. Zuvor gab Schmitt dem 38-Jährigen aus Benningen noch etliche Aufgaben zu knacken, die er jedoch schon oft mit seinem Fluglehrer Sven Päßler aus Wangen durchexerziert hatte. Dazu gehören beispielsweise eine gewissenhafte Vorbereitung des Flugzeuges mit dazu gehörigem Ladeplan und die Beurteilung des Wetters, die Navigationsvorbereitung sowie die Kenntnis der Abflugverfahren vor und nach dem Start.

Einmal in der Luft mit der weißen Ausbildungs- und Prüfungsmaschine, einer „Jodel 401“ der Fliegergruppe Leutkirch, konnte Prüfer Schmitt nacheinander alle geforderten Flugübungen abhaken, die von Steilkurven über den Langsamflug mit Überziehen bis kurz vor dem Strömungsabriss reichten. Auch ein Überlandflug nach Mengen war geplant, der jedoch wegen des dortigen Nebels abgekürzt wurde. Mit fünf Anflügen zum Flugplatz Unterzeil, darunter einigen simulierten Notfällen und einer Ziellandung am Beginn der Landebahnschwelle, endete der erfolgreiche Prüfungsflug.

Auf dem Vorfeld des Verkehrslandeplatzes in Unterzeil wartete bereits Fluglehrer Päßler und gratulierte seinem Schüler, der etwa sieben Monate nach seinem ersten Alleinflug nunmehr täglich in den Briefkasten schaut, ob seine Pilotenlizenz, ausgestellt vom Regierungspräsidium Stuttgart, angekommen ist. Bis dahin darf Walberer weder allein noch mit anderen Personen in die Luft. Die Bestimmungen wollen es so: Nach einer erfolgreichen Prüfung ist ein Flugschüler zwar kein Flugschüler mehr, aber noch kein Lizenzinhaber. Unter den Weihnachtsbaum kann Florian Walberer den Flugschein zwar nicht mehr legen, aber schon mal im siebenten Himmel sein.