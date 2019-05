Vom Glück, sich angesprochen zu fühlen

Möge einem das Glück stets hold sein, ist der Wunsch vieler, wenn nicht der meisten Menschen. Dass dies zu realisieren nicht so leicht ist, ist ein offenes Geheimnis. Weshalb das Thema „Glück“ seit geraumer Zeit im Trend liegt. Auch am Sonntagabend im Merazhofener s´Himmelreich Stadel zur Vortragslesung „Heute einfach glücklich sein“ von Christa Spilling-Nöker im Rahmen des 4. Allgäuer Literaturfestivals. Sie nahm die Besucher im ausverkauften Saal mit auf eine Reise zum Glücklich sein.

„Glauben Sie, dass da jemand kommt?“, gab sich die aus Ettlingen angereiste evangelische Pfarrerin, Lehrerin und Autorin Christa Spilling-Nöker bei der Anfrage für eine Lesung hier im Württembergischen Allgäu eher skeptisch. Es ist anders gekommen. Der Stadel neben dem Café s´Himmelreich war ausverkauft. Leutkirch ist als Veranstaltungsort zum ersten Mal dabei. Moderatorin Rita Winter sprach von einem ökumenischen Brückenschlag an der Wirkstätte von Pfarrer Augustinus Hieber. Spilling-Nöker sei für ihre lebensklugen und alltagstauglichen Texte bekannt und beliebt.

Zum Innehalten, aber auch zum Schmunzeln

Leicht verständlich und zugleich tiefgründig regten sie zum Innehalten und Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln an. Ihre Bücher verstünden sich wie Seelenwärmer. Sie munterten auf und beglückten. Das trifft auf ihre 2018 erschienenen „33 Schritte zu einem erfüllten Leben“ unter dem Titel „Heute einfach glücklich sein“ im Besonderen zu, denn wer will das nicht – ein gelingendes Leben.

Was macht Glück aus, lässt es sich überhaupt auf einen Nenner bringen, ist es der Beruf, die Liebe, der Alltag, worin Menschen ihr Glück finden oder sind es die Wünsche, die es zu erfüllen gilt? Suchende und Werdende blieben wir ein Leben lang, stellte sie an den Anfang ihres Vortrags. Heimat würde nichts anderes bedeuten als unser Unterwegssein zu uns selbst. Das ist die Quintessenz, die nach rund 90 Minuten am Schluss ihrer Ausführungen stand: „Das Leben als Pilgerweg zu Gott.“ Dazwischen stellte sie sieben Kapitel aus ihrem Buch vor. „Wenn Sie einen Gedanken mitnehmen, ist das schon viel. Überfordern Sie sich lieber nicht“, riet sie ihren Zuhörern mit einem Augenzwinkern und behielt recht. Denn schon sieben Schritte verlangen einem einiges an achtsamer Lebensgestaltung ab. Was sich an vielfältigen Sichtweisen hinter Sprichwörtern wie „Gesundheit ist das höchste Gut“ verbergen kann, schlüsselte sie bildlich und gut nachvollziehbar auf. Selbstverständlichkeiten wie „Die Wohnung heizen können“ oder „Genug zu essen und zu trinken haben“ erhielten dabei zumindest für den Augenblick eine höhere Wertigkeit, die durchaus glücksverheißend stimmt. Sie blickte mehrfach auf eigene Erfahrungen zurück, die anfangs wenig Aussicht auf ein erfülltes Leben versprachen, sich dann aber als segensreiche Weichensteller für Neues und lang im tiefsten Innern Ersehntes heraus stellten. Auch das ist nicht wirklich mehr neu, nur ist es immer wieder einmal gut, es auf so direktem Weg zu hören. Wenn die Autorin daran erinnert, dass es ein großes Glück sei, nicht irgendwo zu hausen. Oder, dass in Deutschland ein Arzt auf 750 Personen komme. Im Unterschied dazu seien es in Afrika 18500 Menschen.

Das Glück fällt nicht vom Himmel

„Vom Glück, Frieden zu finden“, „Vom Glück eines sinnvollen Daseins“ oder „Vom Glück der Stille“ waren weitere Schritte, die sie unternahm. Durchwegs mit dem Anspruch auf eine leicht verständliche Sprache, die aber an tief liegenden Schichten rüttelt. Wozu auch einige Übungen mit den Besuchern dienen sollten. Das Glück fällt nicht vom Himmel. Eher muss man etwas dafür tun. Sich Ziele setzen und angehen, egal in welchem Alter, echte Begegnungen und Freundschaften wagen, Träume und Sehnsüchte, die eigenen Sinnesorgane schärfen. Vom Verlangen, das über Besitz und Bequemlichkeit hinausgeht, war die Rede. Die Bewusstmachung, ein Teil des Kosmos zu sein, stand am Ende der Vortragslesung. Oder ganz einfach gesagt und leicht zu merken: „Blenden Sie einmal den nicht gebügelten Wäscheberg aus und betrachten in Ruhe Ihre Umgebung!“