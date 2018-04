Vom feinen Zwirn bis hin zum Dirndl

Zahlreiche Interessierte sind am Samstag in die Turnhalle des Tagungshauses Regina Pacis gekommen, um sich hier beim ersten Secondhand-Basar für festliche Kleidung umzuschauen. Organisiert wurde die Veranstaltung von mehreren Frauen des Festkleidungsbasar-Teams.

Zum Verkauf gekommen sind 711 verschiedene Artikel in einem sehr guten Zustand. Darunter haben sich zahlreiche elegante Abendkleider, Dirndl oder Trachten sowie Herrenanzüge befunden. Zubehör wie Schuhe, Krawatten, Taschen sowie Schmuck rundeten das Angebot ab. Waren, die oftmals bisher nur einmal zu besonderen Anlässen getragen wurden. Etwa 25 Prozent haben dabei ihren Besitzer gewechselt. „Die, die dagewesen sind, waren einfach alle begeistert und überrascht von dem schönen und guten Angebot“, so Helene Utz vom Basar-Team.

Unter den Besucherinnen befand sich auch Beatrice Wurster aus Frauenzell. Sie erklärte: „Ich habe von einer Freundin mitbekommen, dass hier heute ein Basar für Festkleider stattfindet. Und da ich für den Abschlussball noch ein Kleid suche, wollte ich mich hier einfach mal über das Angebot informieren.“ Für Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen, war reichlich gesorgt.

Während sich überwiegend Frauen unter den Interessierten befanden, mischten sich gegen später einige männliche Wesen unter die Menge, die zuvor an einer Männerwallfahrt mit Pater Hubertus teilgenommen hatten. „Ich finde die Initiative der Frauen einfach großartig. Besonders schön ist es, wenn sich Menschen schönmachen möchten, um diese Freude mit anderen Menschen zu teilen. Ich verbinde diese Schönheit mit dem Sonntag, denn dieser ist Gott sowie den Menschen gewidmet“, so der Geistliche. Und schön machen wollten sich an diesem Tag nicht nur die Käuferinnen, die für kleines Geld tolle Schnäppchen machen konnten, sondern gegen Ende der Veranstaltung die Frauen des Basar-Teams. So schlüpften diese kurzerhand für eine Fotosession in lange Ballkleider. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Helene Utz, die die Idee zur Organisation des Basars hatte. „Wir werden mit Sicherheit einen weiteren Basar“ organisieren“, da sind sich die Frauen einig. Der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Zehn Prozent aus dem Verkaufserlös kommt über den Verein „Duc in Altum“ der Unterstützung von sozial schwachen Familien zugute.