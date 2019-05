Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Leutkirch als Veranstalterin mit einer Lesung am Allgäuer Literaturfestival und präsentiert bei der Premiere gleich einen der interessantesten Autoren der gesamten Veranstaltungsreihe: Bodo Kirchhoff, vielfach ausgezeichneter Romanautor, liest am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Bocksaal aus seinem neuesten Roman „Dämmer und Aufruhr“. Karten für diese Veranstaltungen gibt es online beim Ticketdienstleister Reservix auf der Internetseite www.reservix.de, in der Touristinfo Leutkirch und am Veranstaltungsabend ab 18.45 Uhr an der Abendkasse im Bocksaal.

In seinem autobiografischen Roman „Dämmer und Aufruhr“ dringt Kirchhoff mit starken Erinnerungsbildern in die Tiefen des eigenen Abgrunds vor. Dabei erzählt er vom Eros einer Kindheit und Jugend, davon, wie Wörter zu Worten wurden und daraus schließlich das eigene Schreiben.

Wer spricht, wenn einer von früher erzählt? Das fragt sich ein Autor in dem kleinen Hotel am Meer, in welchem seine Eltern vor Jahrzehnten glückliche Tage verbracht hatten, die letzten vor ihrer Trennung. Er bewohnt das Zimmer, das sie bewohnt haben, und schreibt dort an der Geschichte seiner frühen Jahre.

Der Autor greift zu den Mitteln und Freiheiten des Romans, um der Geschichte seiner Sexualität, die zugleich die Geschichte seines beginnenden Schreibens ist, einen Rahmen zu geben, eine Lebenslegende, die nah an der eigenen schmerzlichen Wahrheit bleibt, zu der auch die gescheiterte Ehe seiner Eltern gehört. Der kleine Sohn kommt ins Internat, ein Drama der Details nimmt seinen Lauf.

Bodo Kirchhoff, geboren 1948, lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. Nach seinen gefeierten Romanen „Die Liebe in groben Zügen“ und „Verlangen und Melancholie“ wurde Kirchhoff für seine Novelle „Widerfahrnis“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Das Gesamtwerk Bodo Kirchhoffs erscheint in der Frankfurter Verlagsanstalt.