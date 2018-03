Vom Café zur Pflegeeinrichtung

Nach monatelangem Umbau, eröffnet am Montag die Tagespflege Carl-Joseph. Künftig können in der separaten Pflegeeinrichtung bis zu 16 Menschen mit Pflegebedarf betreut werden. Mit dem neuen Angebot reagiert das Unternehmen Vinzenz von Paul auf die gestiegene Nachfrage nach diesem Betreuungskonzept. Die Räume konnten bereits vor der Eröffnung besichtigt werden.

„Das Tagespflege-Angebot schließt ein Lücke“, sagt Claudia Hartmann, Regionalleiterin von Vinzenz von Paul. Zwischen 8 und 17 Uhr können in der neuen Einrichtung 16 Menschen den ganzen Tag oder für einige Stunden betreut werden. „Natürlich wird Pflege geleistet, es geht uns aber hauptsächlich um die Menschen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht und sie hier eine schöne Zeit verbringen können“, erklärt Christina Pirker, Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation.

Aktivitäten- und Ruhebereich

Die großen, hellen Räumen bieten den Gästen viele Möglichkeiten. „Wer zum Beispiel gerne kocht, kann beim Vorbereiten des Mittagessens mithelfen. Dafür gibt es extra eine abgesenkte Arbeitsfläche im Küchenbereich“, erklärt Pirker. Die Einrichtung ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Neben dem Küchen- und Essbereich gibt es einen Aktivitätenbereich, in dem gespielt, gebastelt oder gelesen werden kann, sowie einen abgetrennten Ruhebereich mit vier Betten. „Auch kleine Ausruhbereiche mit Sesseln und Sofas waren uns wichtig. Hier können die Gäste entspannen und trotzdem das Geschehen beobachten“, erklärt Pirker. Im Sommer steht außerdem eine Terrasse zur Verfügung. Um Platz für die Tagespflege Carl-Joseph zu haben, wurde die bisherige Cafeteria im Seniorenzentrum umgebaut. Diese Umstrukturierung hat 350 000 Euro gekostet. Aber auch das Kaffeetrinken soll künftig nicht zu kurz kommen. Im Foyer des Seniorenzentrums wurde ein Cafébereich mit einem kleinen Laden eingerichtet.

Ambulante Pflege gestärkt

Die neue Einrichtung eröffnet am Montag. Die Räume konnten bereits vorab am Freitagnachmittag besichtigt werden. „Das Interesse ist riesig. Wir bekommen sehr viele Anfragen und haben sogar schon einige feste Zusagen“, erzählt Simone Simon, Leiterin des Seniorenzentrums Carl-Joseph. An zwei Tagen seien bereits jetzt alle Plätze besetzt. Ein Grund für die gestiegene Nachfrage an Plätzen in Tagespflege-Einrichtungen sei das Pflegestärkungsgesetz II, das Anfang vergangenen Jahres eingeführt wurde. Das Gesetz fördere vor allem die Pflege von Älteren in den eigenen vier Wänden, sagt Pirker. Dadurch sei auch der Bedarf an ambulanten Betreuungsangeboten gestiegen.

Die Tagespflege möchte nicht nur den Pflegebedürftigen, sondern auch den pflegenden Angehörigen helfen. „Wir können ihnen Entlastung bieten. Die Angehörigen sind meistens schon für wenige Stunden dankbar, in denen sie sich um sich selbst kümmern können“, sagt Pirker.

Die Leitung der Tagespflege übernimmt Vanessa Höger. Sie hat bereits vorher als Pflegefachkraft in einer Wohngruppe im Seniorenzentrum gearbeitet. Sie hat keinen Moment gezögert die neue Herausforderung anzunehmen. „Mir ist es besonders wichtig, dass sich alle hier wohlfühlen und ich denke in diesen tollen Räumen fällt das nicht schwer“, sagt Höger. Sie freut sich auf den ersten Tag der neuen Pflegeeinrichtung am Montag. Sechs Personen haben sich für diesen Tag bereits angemeldet.