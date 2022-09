Volvo-Fahrer flüchtet nach Unfall

Am Samstag gegen 12 Uhr ist es laut Polizeibericht auf der A96 bei Leutkirch zu einer Streifkollision zwischen einem Volvo und einem Wohnmobil gekommen. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 62-jähriger Wohnmobilfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Lindau. Er wurde von einem braunmetallicfarbenen Volvo XC überholt, der das Wohnmobil beim Wiedereinscheren streifte und einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Statt nach dem Unfall anzuhalten, setzte der Volvo mit ausländischer Zulassung seine Fahrt in Richtung Süden fort. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 / 909 90 zu melden