Volleyballer des SV Gebrazhofen sind Bezirksliga-Meister

In der Bezirksliga Süd haben die Volleyballmänner des SV Gebrazhofen nach einem 3:1-Sieg gegen die TG Bad Waldsee II die Meisterschaft gefeiert.

In einem hochklassigen Saisonfinale standen sich die Allgäuer und die Kurstädter gegenüber. Die Herren des SVG konnten auf einen vollständigen Kader zurückgreifen, nachdem sie in den vergangenen Spielen kaum die Möglichkeit hatten, taktisch zu wechseln. Stark begannen die Gäste in der Gebrazhofer Schulturnhalle und lagen schnell mit 3:0 in Führung. Die Hausherren fingen sich bald und konnten aufschließen, letztlich sogar 1:0 (25:19) nach Sätzen in Führung gehen. Die Annahme stabilisierte sich und die Angriffe saßen nun. Gebrazhofen stand jetzt souverän in der Partie und ließ den Gästen im zweiten Satz wenig Chancen (25:20). Danach kam die TG zum Zug. Nachlässigkeiten des SVG und starke Aufschläge der Waldseer führten zum Satzanschluss und machten die Begegnung nochmal spannend. So war es im vierten Satz ein stetiges Kopf-an-Kopf-Rennen, das sogar erst in der Satzverlängerung an Gebrazhofen ging (29:27).

Mit nun acht Punkten Vorsprung feiern die Herren die Meisterschaft und können sogar in zwei Wochen, am 9. April, das Double perfekt machen. Im Pokal geht es im Halbfinale gegen die VSG Illertal. Im Finale würde es zur Begegnung mit der SG Fischbach/Ailingen oder dem VfB Ulm III kommen.