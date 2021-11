Volkstrauertag in stetigem Wandel

Eine Gruppe Elftklässler des Gymnasiums Isny hat sich dieses Jahr intensive Gedanken zum Volkstrauertag gemacht: Ehrlicherweise müssten sie einräumen , dass ihnen die Tradition des Gedenktages recht fremd sei, weil ihnen jeder persönliche Bezug fehle, erklärten die Schüler.

Doch im Laufe der Vorbereitung sei ihnen klar geworden, wie wichtig ein Gedenken an die schlimmen Ereignisse auf unserer Welt in Vergangenheit und Gegenwart ist. Sie hätten sich den Text des Totengedenkens vom Volkstrauertag 1952 im Bundestag vorgenommen und gemerkt, dass sie ihn durch die Geschichte der vergangenen 70 Jahre zigfach erweitern und aktualisieren müssten.

Zahlen des Schreckens

Die Schüler zählten auf und beschrieben: „Gewalt und Krieg weltweit. Opfer von Rassismus. 70 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Vertreibung, Hunger. Antisemitismus und Holocaust. Terrorismus und politische Verfolgung. Fremdenhass. Opfer der Pandemie. Opfer von häuslicher Gewalt.“ – Ihr Fazig: „Es liegt auch an uns, ob wir uns einsetzten, unseren Beitrag leisten, für Frieden zu sorgen in unserem direkten Umfeld und wenn möglich darüber hinaus.“

Auch Pfarrer Dietrich Oehring zeichnete die Geschichte des Volkstrauertages nach, vom Gedenken an das massenhafte und entsetzliche Sterben auf den Schlachtfeldern nach dem Ersten Weltkrieg. Die Nazis hätten ihn dann verklärt zum Heldengedenktag, zu einem Feiertag der Überlegenheit und Opferbereitschaft des deutschen Heeres. Oehring dankte den Schülern, dass sie fast lückenlos beschrieben hatten, durch welche Ereignisse das Gedenken in den zurückliegenden Jahrzehnten erweitert werden muss. „Es ist ein Gedenktag im Wandel, seit es ihn gibt.“

Wertschätzende Erinnerung

Viele Familien hätten in der Coronazeit schmerzhaft gespürt, was es bedeutet, wenn Trauerfeiern nur noch im kleinsten Familienkreis stattfinden durften. Doch Trauern und Erinnern benötige eine angemessene Form der Klage über den Verlust und der wertschätzenden Erinnerung.

Deshalb lohne es sich auch für den Volkstrauertag, auf der Suche zu bleiben nach einer aktuellen, passenden Form, damit der Tag nicht zum immer gleichen Ritual erstarre. Die Hoffnung müsse mitgenommen werden, dass Unrecht überwunden werden kann, sinnloses Leiden nicht weitergehen muss und Liebe stärker ist als Hass.

„Sich der Vergangenheit stellen“

Die Brücke zu heutigen Generationen schlug in Bad Wurzach auch Gemeinderat Klaus Schütt. Als ehrenamtlicher Stellvertreter von Bürgermeisterin Alexandra Scherer betonte er in seiner Ansprache: „Sich der Vergangenheit stellen, das sind wir den Opfern schuldig, wie auch den jungen Menschen, die im Wissen um die Geschichte aufwachsen.“

Wie junge Menschen in der Kriegszeit lebten, damit hat sich der Leistungskurs Geschichte mit Lehrer Markus Benzinger beschäftigt. Zwei Schüler lasen aus dem Buch „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger, dem Literaturpreisträger der Stadt Bad Wurzach, bewegende Ausschnitte vor. Selahattin Genis und David Eiden ließen den Romanhelden aufleben, der nach seinen Kriegserlebnissen vor der Frage steht: Wie weiterleben?

Arno Geiger als Anschauungsbeispiel

Autor Geiger lässt in den jungen Soldaten in seinem Genesungsurlaub auf ein Leben im Frieden hoffen. Er versucht trotz aller seelischen Beschädigungen zu überleben. Die von den beiden Schülern vorgetragenen Texten erzeugten eine seismographische Nachzeichnung der letzten Phase des „Dritten Reichs“ und dessen Zerstörung an den Seelen der jungen Leute. So schloss sich der Kreis zu Schütts Gedanken: Junge Leute müssen mit dem Wissen um Geschichte aufwachsen und immer für Demokratie kämpfen.

An der Feierstunde in Bad Wurzach beteiligten sich die Feuerwehr und das Rote Kreuz sowie Fahnenabordnungen städtischer Vereine, darunter die Landjugend Gospoldshofen. Die Stadtkapelle gab den feierlichen Rahmen, und der Liederkranz „Chorioso“ sang „Von guten Mächten wunderbar geborgen – treu und still umgeben, an jedem neuen Tag. Lasst die Kerze flammen, die du in Dunkelheit mit ihrem Licht gebracht.“ Pfarrerin Silke Kuczera und Pfarrer Stefan Maier sprachen Gebete, die Anwesenden das Vaterunser mit, gemeinsam mit den Geistlichen legte Schütt einen Kranz nieder.

Optimistische Erwartung

In Leutkirch sprach Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die Worte zur Totenehrung: „Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.“ – Diesen von Frank-Walter Steinmeier 2020 neuverfassten Text des Totengedenkens trug Henle beim Kriegerdenkmal in kleinem Kreis vor. Der Gedenktext des Bundespräsidenten schließt mit einer optimistischen Erwartung: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt“.

Einen Kranz mit der Schleife in den Leutkircher Stadtfarben legte er nieder zu den Klängen des Lieds vom „guten Kameraden“, das die kleine Besetzung der Stadtkapelle intonierte, die zudem zwei weitere, besinnliche Musikstücke spielte. Die Übergabe der Patenschaft 2022 für die von Robert Koenig geschaffenen Lilo-Skulptur an die Don-Bosco-Schule wird in einem gesonderten Rahmen durchgeführt.