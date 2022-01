Volkstheater auf Schwäbisch in der Festhalle

Mit dem Volksstück „Der Brandner Kasper kehrt zurück“ startet die VHS Leutkirch ins Kulturjahr 2022. Das Theatergastspiel des Lindenhof Theaters beginnt am Samstag, 15. Januar um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch.

An den vhs-Kulturveranstaltungen in der Leutkircher Festhalle kann teilnehmen, wer am Einlass eine Corona-Auffrischungsimpfung nachweist oder nachweisen kann, dass seit der Zweitimpfung gegen das Corona-Virus oder einer Genesung noch keine drei Monate vergangen sind (2-G-plus-Regelung). Die Festhalle ist mit Einzelplätzen für 200 Gäste bestuhlt.

„Der Brandner Kaspar und das ewig Leben“ war in der Inszenierung von Christoph Biermeier über mehrere Jahre eines der erfolgreichste Stücke des Lindenhof Theaters – auch beim Gastspiel in Leutkirch im Januar 2015 war das Leutkircher Publikum begeistert. Nun setzt Christoph Biermeier die Fortschreibung des Volkstheaterklassikers erneut auf Schwäbisch in Szene. Im himmlischen Paradies über Süddeutschland hockt der Brandner nunmehr seit sieben Jahren - und es ist dort oben auf Dauer recht langweilig. Auf der Erde dagegen muss dringend ein Verbrechen verhindert werden. Der Flori, Brandners Schwiegersohn, will sich das in Bürgermeister Senfles Garten vergrabene Vermögen sichern, und das wird die Senfle-Witwe nicht überleben. Im Himmel weiß man das schon, denn da erscheinen die Zeitungen immer zwei Tage vor den Ereignissen. Also muss der Brandner runter auf die Erde und eingreifen. Das irdische Leben scheint selbst in schwierigsten Situationen gestaltbar, vorausgesetzt man hat die nötige Bauernschläue. Wie der Brandner Kaspar.

Karten für diesen Theaterabend gibt es online über www.reservix.de oder eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse in der Festhalle Leutkirch. Im Direktverkauf gibt es Eintrittskarten bei der Touristinfo nach Terminvereinbarung (3-G) unter der Telefonnummer 07561 / 87154.