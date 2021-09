Volkshochschule startet mit Bildung und Kultur

Das neue Semesterprogramm der Volkshochschule liegt vor. 177 Kursangebote sind für Leutkirch und die beiden Außenstellen Aichstetten und Aitrach für den Zeitraum September bis Januar 2022 geplant. In diesem Zeitraum stehen auch drei Klassikkonzerte, vier Kleinkunstveranstaltungen, zwei Theaterabende und zwei Talk im Bock auf dem Programm.

Die weiterhin fragile Gesundheitslage der Corona-Pandemie erfordert auch entsprechende Maßnahmen im Bildungs- und Kulturprogramm der vhs. So gilt für die Teilnahme am vhs-Kurs oder beim Besuch von Kulturveranstaltungen die so genannte „3G-Regelung“. Das heißt, Teilnehmende müssen vor Beginn vor Ort eine Impf- bzw. Genesungsbescheinigung oder den Nachweis eines aktuellen negativen Tests vorlegen. Zudem besteht die Pflicht, in Innenräumen eine medizinische oder FFP-2-Maske zu tragen. Die üblichen Hygieneregelungen (Abstand halten, Husten- und Niesetikette, Händedesinfektion) werden weiterhin empfohlen.

„Wir tun alles dafür und hoffen sehr, dass wir die Semesterveranstaltungen wie geplant durchführen können“, heißt es aus der VHS. Neben den verfügbaren Instrumenten und Erfahrungen im Kampf gegen die Pandemie sind hier auch Flexibilität, Solidarität und Toleranz wichtige Eigenschaften für „Bildung, Kultur und Begegnung“ – dem Slogan der Volkshochschule.