Volkshochschule startet große Umfrage

Die Volkshochschule Leutkirch (vhs) macht sich auf den Weg zur zertifizierten Volkshochschule. Wie die VHS weiter mitteilt, geht der Zertifizierungsprozess nun auf die Zielgerade. Im Rahmen eines Qualitätsprojektes möchte die Erwachsenenbildungseinrichtung beim Kundenservice besser werden. In einer Umfrage bittet die VHS etwa 700 Kunden aus ausgewählten, hoch frequentierten Kursen um ihre Meinung zur Servicequalität in der vhs-Geschäftsstelle, heißt es in der Pressemitteilung der vhs Leutkirch weiter.

Da hetzt man sich ab, quält sich durch Stau und trifft mit wehenden Rockschößen gerade noch pünktlich am Torhaus ein, wo in zwei Minuten der Französisch-Kurs beginnt. Und dann das: „Der Französisch-Kurs fällt heute wegen Erkrankung der Kursleiterin aus“, steht auf dem Aushang. Solche Szenen, aber auch Telefonketten und Nachrichten auf Anrufbeantwortern sollen bald der Vergangenheit angehören. Schon seit einiger Zeit ist es der VHS möglich, ihre Kunden schnell und ohne großen Aufwand per SMS aufs Smartphone zu benachrichtigen, wenn ein Kurs ausfällt, später beginnt oder in einem ungewohnten Raum stattfindet. Um das Tool aber wirklich gut einsetzen zu können, arbeitet die VHS Leutkirch derzeit gezielt an der Vervollständigung der Kundendaten.

Sie beteiligt sich damit an einer Qualitätsoffensive des baden-württembergischen vhs-Verbandes, der angekündigt hat, ab 2022 nur noch QM-zertifizierte Volkshochschulen als Verbandsmitglieder zu akzeptieren. Weil die VHS Leutkirch eigenen Angaben nach auch das Recht ihrer Kunden auf Vergessenwerden ernst nimmt, wurden in mehreren Löschläufen Tausende veraltete oder einige Jahre nicht mehr verwendete Datensätze getilgt. Die Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung werden streng beachtet.

„Das ist keine Datensammelwut, sondern der einzige Weg, unsere Kundenansprache auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen“, wird vhs-Leiter Karl-Anton Maucher in der VHS-Pressemitteilung zitiert. Wer seine Handynummer der VHS gebe, dürfe sicher sein, dass er nicht mit Werbung zugemüllt werde, sondern eben den Vorteil habe, in ganz bestimmten Fällen schnell und direkt informiert werden zu können, beispielsweise wenn ein Kurs ausfallen oder in einen anderen Raum verlegt werden muss – oder zu einem anderen Zeitpunkt beginnt. Auch die vhs-Homepage bekommt eine Mobilversion und soll insgesamt benutzerfreundlicher werden.