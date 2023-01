Volkshochschule legt neues Bildungsprogramm auf

Zum neuen Jahr startet auch die Leutkircher Volkshochschule (VHS) in ein neues Semester. Mehr als 200 Kurse stehen allein im Bildungsprogramm zur Auswahl. Dabei kann von gesellschaftlichen Themen zu Umwelt und Natur, Exkursionen, Angebote der Ballettschule, über Kunst- und Kreativangebote, Gesundheits- und Fitnesskurse, Sprachenschule oder EDV und Medienkompetenz ausgewählt werden, teilt die VHS mit.

Hinzu kommen Vorträge (Mittwoch, 22. März: Audiovisionsshow „Island – Abenteuer unter dem Polarkreis“) und Veranstaltungen der Reihe Talk im Bock (Montag, 27. Februar: Polizeipräsident Uwe Stürmer). Das neue VHS-Programmheft wird in diesen Tagen in und um Leutkirch verteilt. Informationen zu allen Kursen und Veranstaltungen gibt es online unter www.vhs-leutkirch.de.

Kommende Woche starten die ersten Kurse, zu denen es noch Plätze für folgende Angebote zu belegen gibt: Montag, 16. Januar, 18 Uhr: Gesünder naschen ohne Zucker; Dienstag, 17. Januar, 18.30 Uhr: Vortrag „Der Nutri-Score – was er kann, und was nicht“; Mittwoch, 18. Januar: Eltern-Kind-Turnen (14.30 Uhr), Wellness-Gymnastik (18.40 Uhr); Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr: Frauenkurs – Schrauben wie die Weltmeisterin; Freitag, 20. Januar, 16.30 Uhr: Englisch für Anfänger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen (A1); Samstag, 21. Januar: Meditation für Männer: Achtsamkeit – Modetrend oder sinnvolle Strategie? (1 Tag), Aqua Fitness – ein Wasserspaß für jedes Alter (Kurs 1 um 8.15 Uhr, Kurs 2 um 9 Uhr).

Bei den Kulturveranstaltungen startet die VHS mit dem Vokalsextett „voicemade“ am Samstag, 14. Januar, mit einem weltlich-beschwingten A-Cappella-Programm ins neue Jahr. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle. Am Sonntag, 29. Januar, steht mit „Fisch zu viert“ eine unterhaltsame Kriminalkomödie der Badischen Landesbühne auf dem Programm. Beginn des Theaterstücks ist um 18 Uhr in der Festhalle. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo und online unter www.reservix.de.