Volkshochschule bricht Kursprogramm bis 15. Juni komplett ab

Die Volkshochschule (VHS) Leutkirch mit ihren Außenstellen in Aitrach und Aichstetten bricht alle begonnenen Kurse bis zum 15. Juni ab. Kursteilnehmer erhalten in den nächsten Wochen überzahlte Gebühren unaufgefordert zurück – können aber auch den Verzicht auf die Rückerstattung erklären.

„Wir haben uns entschieden, nun einen sauberen Schnitt zu machen“, wird VHS-Leiter Karl-Anton Maucher in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir brechen die Kurse ab, honorieren unsere Dozenten und erstatten bereits abgebuchte Gebühren anteilig an unsere Kundinnen und Kunden zurück. Natürlich würde es uns aber auch freuen, wenn manche auf die Rückzahlung nicht bestehen und unsere kleine VHS auf diese Weise unterstützen.“

Seit dem Abbruch des Kursbetriebs am 16. März summieren sich die Einnahmeverluste der VHS Leutkirch laut Mitteilung auf gut 30 000 Euro. In der Geschäftsstelle schätzt man, dass im laufenden Geschäftsjahr mindestens die Hälfte der Kurseinnahmen wegbrechen werden. Die Bildungs- und Kulturarbeit der VHS Leutkirch wird von der Großen Kreisstadt mit einem jährlichen Festzuschuss von 130 000 Euro und auch vom Land Baden-Württemberg gefördert. Wichtigste Einnahmequelle sind jedoch die Kursgebühren und Eintrittsgelder der VHS-Kunden, die etwa zwei Drittel der Kosten decken. Kursteilnehmer, die die überzahlten Gebühren nicht zurückhaben möchten, können sich – am besten per E-Mail (vhs@leutkirch.de) oder telefonisch (07561 / 87188) – melden.

„Sommer-Herbst-Programm“ erscheint Ende Juli

Das VHS-Team bereite unterdessen ein Sommerprogramm mit vielen Aktivitäten an der frischen Luft vor – um für die Menschen da zu sein, sobald es wieder möglich ist, sich zu Kursen, Vorträgen, Exkursionen oder sportlich-gymnastischen Aktivitäten zu treffen. Das Herbstprogramm werde dann in diesem Jahr ein „Sommer-Herbst-Programm“ sein und bereits Ende Juli erscheinen. Angebote, die bereits früher beginnen dürfen, werden gegebenenfalls über die VHS-Homepage (www.vhs-leutkirch.de), die sozialen Medien und die Presse bekanntgemacht. „Die Menschen sollen spüren, dass wir noch da sind“, sagt Karl-Anton Maucher, „wir werden interessante Bildungsangebote für sie organisieren und stellen uns auch auf die Bedingungen ein, die in der „neuen Normalität“ zu erwarten sind. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit unseren Kund/innen.“