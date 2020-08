Volkshochschul-Programm für Herbst ist online

Unter dem Motto „Bildung in Etappen“ legt die Volkshochschule Leutkirch (VHS) ihr Kursprogramm in gedruckter Form derzeit monatsweise auf. Aktuell gilt laut Pressemitteilung das Übersichtsheft für die Zeit Juli und August. Nun sei auch die Übersicht für September erschienen. Das zwölfseitige Faltblatt liege in der Geschäftsstelle der Volkshochschule und an weiteren Auslagestellen in Leutkirch und dem nahen Umkreis aus.

In der Übersicht seien alle Angebote für den Monat September in Kurzform aufgelistet. Weitere Details gebe es im Internet unter www.vhs-leutkirch.de zu sehen. Dort könne man auch das komplette Programm für Herbst-Winter 2020 einsehen. „Ob dann alles auch so stattfinden kann, wird sich zeigen“, heißt es aus der VHS-Geschäftsstelle. „Schließlich kann niemand sagen, wie sich die Pandemie nach der Sommerpause entwickelt.“

Sicherheit und Flexibilität seien daher oberste Gebote bei allen Planungen der VHS. Für den Bildungs- wie auch den Kulturbereich würde sich das am deutlichsten in den begrenzten Plätzen zeigen. Der Kursbetrieb sei noch stärker auf Kleingruppen ausgelegt, und auch im Theater, bei Klassikkonzerten oder in der Kleinkunst gebe es begrenzte Sitzplätze. Hier sollen alle Veranstaltungen auch in der Festhalle stattfinden – mit, nach aktuellen Richtlinien, maximal 99 Plätzen.