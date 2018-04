Volksdampf beantwortet die großen Fragen

Natürlich ist die große Mülltonne wieder dabei, Suso Engelharts Bassdrum. Selbstverständlich gibt es beim Auftritt des Kabarett-Ensembles Volksdampf viel Musik und Gesang, „kommt immer an, das ist etwas Hormonelles“. Und klar – Lisa Greiner, Reiner Muffler und Suso mischen wieder die triste Weltstimmung auf. „Grüße aus dem Hinterhalt“. Querdenkend. Ironisch. Mit tiefsinnigem Blödsinn. Viel Beifall am Samstag in der Malztenne der Brauerei Härle.

Nein, nicht alles ist neu, hat man im Mai 2016 im Bocksaal schon mal gehört. Die Erkenntnis, dass wir alle Minderheiten sind, etwa. Die Frage nach dem Wert der Lebenszeit – ist der einer Friseurin genauso wertvoll wie die eines Managers? Die Persiflage auf die „bildschirmdebilen“ Medienjunkies. Und, ach ja, auch die hiesige Tageszeitung wird mal wieder gedisst. Ein mittlerweile etwas lahmer Reflex aus den Studienzeiten der Weingartener Truppe.

Macht nichts, denn die bereits erlebten Programmpunkte sind nach wie vor aktuell. Werden frisch und froh rübergebracht, mit Gesang, mit Violine, Banjo, Gitarre, Mandoline, Ukulele, Quetsche. Dabei werden die ganz großen Lebensfragen erörtert. Der Tod, und wohin mit den sterblichen Resten. Der Schweizer darf seine Asche in den Bodensee streuen, „mitsamt dem Leichengift“. Bald gibt es Grabsteine mit QR-Code. Per Handy scannen, schon erscheint auf dem Screen eine Lebensgeschichte, oder so. Wie kommt wer vom Leben ins Jenseits? Der Turner macht einen Abgang. Den Elektriker trifft der Schlag. Der Gynäkologe scheidet dahin. Etwas verschämtes Gelächter. Was soll auf dem Grabstein stehen, falls kein QR-Code? Bei Ali etwa: „Ali ist tot, BMW zu verkaufen“.

Um Sein und Haben geht es, ein riesiger Unterschied. To be or not to be. Krebs sein als Sternzeichen oder Krebs haben, zum Beispiel. Um den Islam und die deutsche Kultur – „in den Fußgängerzonen sieht man vor lauter Burkas das NKD nicht mehr“. Sangria statt Scharia. Kann man sich die störende Moral eigentlich amputieren lassen?

Trachtenschützen-Pumpgunverein

Die Schützenvereine kommen nicht gut weg. „Werden Sie Mitglied und treffen Sie Freunde“, stehe am Bodnegger Schützenheim geschrieben. „Trachtenschützen-Pumpgun-Verein“ – so tituliert Volksdampf die traditionsreichen Freizeitsportler. „Aber Biathlon finde ich gut“.

Egal, eigentlich. Aus Sicht der Eurasischen Kontinentalplatte sind dies keine Probleme. Die schiebt sich mit der sagenhaften Geschwindigkeit von 3,5 Zentimeter im Jahr Richtung Indischen Subkontinent. Crash in diversen Millionen Jahren. Erinnert sich noch gut an die Einzeller am Anfang. Jetzt meine der Mensch, er sei etwas Besonderes. „Den Ball flach halten“ raten die drei von Volksdampf, „alles geht vorbei“.

Als konkrete Lebenshilfe empfehlen sie: „Lieber mit dem Fahrrad an den See als mit dem Porsche zur Arbeit“. Suso Engelhart schmettert, als Zugabe, eine italienische Arie. Belcanto mit Knödeln und Kieksen, die Begeisterung riesig. Gut gemacht, Heldentenor!