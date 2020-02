Volksbank verabschiedet ehemaligen Vorstand

Hans Peter Häusele, ehemaliger Vorstand der damaligen Raiffeisenbank Wolfegg, einem Vorgängerinstitut der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), ist nach fast 44 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand gegangen.

Am 1. Oktober 1976 begann er laut Pressemitteilung seine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Wolfegg und wurde mit 28 Jahren zum Vorstand bestellt. Auch nach den Fusionen mit genossenschaftlichen Instituten in Bad Waldsee (2000) und Leutkirch (2013) war er im Vorstand tätig. Mit Fusion zur VBAO im Jahr 2017 übernahm er Verantwortung im Vorstandsstab und kümmerte sich um Projekte sowie das Integrationsmanagement.

Bei einer Feierstunde in der Orangerie in Wolfegg verabschiedete sich Hans Peter Häusele. Die Vorstände der VBAO, Josef Hodrus, Werner Mayer und Georg Kibele, sowie sein ehemaliger Vorstandskollege der damaligen Bad Waldseer Bank, Anton Sproll, erinnerten an das, was sein berufliches Leben, aber auch ihn persönlich ausmachten.

„Gesellig und immer freundlich“

„Ich denke gerne an die Zeit mit Hans Peter Häusele zurück. Ihn zeichnet seine gesellige, immer freundliche, ausgeglichene und hilfsbereite Art aus. In seinem Berufsleben stellte er stets die Sache und nicht die eigene Person in den Vordergrund“, so Vorstandsmitglied Georg Kibele. Werner Mayer ergänzt: „Es ist beeindruckend, welche Stationen er in seinem Berufsleben alle durchlaufen hat – von einer Bank mit einer Bilanzsumme von umgerechnet 5 Millionen Euro bis zur VBAO, die nun eine Bilanzsumme von 2,5 Milliarden Euro hat.“

Vorstandssprecher Josef Hodrus und Hans Peter Häusele verbindet vor allem die gemeinsame Leidenschaft für die Musik: „Hans Peter Häusele lief jeden Tag pfeifend durch die Bank und hatte für jeden Kollegen ein Lächeln auf den Lippen.“ Anton Sproll freut sich, dass er mit Hans Peter Häusele „die Weichen für eine großartige Zukunft der Bank“ stellen durfte.