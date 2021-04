Volksbank sucht „Sterne des Sports“

Sportvereine aus der Region können sich für die Auszeichnung „Sterne des Sports“ bewerben. Die drei Sieger des Regionalauszeichnung qualifizieren sich zum Landeswettbewerb und erhalten Geldpreise. Seit dem Start dieser Aktion im Jahr 2004 hat sie sich zu Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb entwickelt. Mehr als 5 Millionen Euro sind über dieses Projekt in den vergangenen Jahren in den Breitensport geflossen. 2021 sucht die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) zum ersten Mal nach den „Sportsternen“ der Region.

Teilnehmen können alle Sportvereine aus dem Geschäftsgebiet der VBAO, welche unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds organisiert sind, ist der Pressemitteilung der Volksbank zu entnehmen. Die Bewerbungen sind noch bis zum 30. Juni 2021 möglich. Beim Wettbewerb geht es laut Mitteilung um Werte wie Fairness, Toleranz, Verantwortung und Klimaschutz, die den jeweiligen Verein auszeichnen. Im Mittelpunkt stehen das gesellschaftliche Engagement des Sportvereins sowie der Verdienst ihrer ehrenamtlichen Helfer.

Eine Jury wertet die eingereichten Konzepte aus – diese besteht aus Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO, Michael Panzram, Sportredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, Ursula Schuhmacher, Verantwortliche für die Radio 7 Drachenkinder, Werner Fehr, Kreisvorsitzender des Bayrischen Landes-Sportverbands sowie Eberhard Heurich, Vizepräsident des Sportkreis Ravensburg. Die drei Sieger werden bei der Preisverleihung „Großer Stern des Sports“ in Bronze 2021 Ende Juli gekürt. Der erstplatzierte Verein erhält 1500 Euro, der zweite 1000 Euro und der dritte 500 Euro.

Nach der Auszeichnung des Siegers auf lokaler Ebene qualifiziert sich der Gewinner für das Finale auf Landesebene. Bei der Preisverleihung „Großer Stern des Sports“ in Silber, die von den Landesssportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet wird, konkurrieren die Sportvereine um das Ticket zum Bundesfinale der „Sterne des Sports“ in Gold 2021. Die Auszeichnung und 14000 Euro wird jährlich im Wechsel vom Bundeskanzleramt oder dem Bundespräsidenten in Berlin verliehen.