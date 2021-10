Volksbank spendet sieben Fahrzeuge an soziale Einrichtungen

Sieben Einrichtungen können in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Spende von Fahrzeugen durch die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO).

Vorstandssprecher der VBAO Josef Hodrus überreichte gemeinsam mit Wangens Oberbürgermeister Michael Lang sowie den VBAO-Regionalmarktdirektoren Artur Kling, Berthold Natterer, Paul Schwarz und Anton Sproll in Wangen die Fahrzeugschlüssel der „VRmobile“ an Vertreter sozialer Einrichtungen.

Die Autos gehen an den Arbeiter-Samariter-Bund in Wolfegg, das Seniorenzentrum am Ringweg in Leutkirch, das Familienpflegewerk in Lindau (Bodensee), die Seniorengenossenschaft Aichstetten und an die Sozialstationen Catharina Argenbühl, St. Vinzenz Kißlegg und St. Vinzenz Wangen. Die Fahrzeuge stehen den Einrichtungen drei Jahre auf Leasingbasis zur Verfügung, wobei die VBAO die Leasingraten übernimmt. Dies bedeutet eine Spende im Gesamtwert von 75 506,76 Euro.

„Die genossenschaftliche Idee steht für persönliche Verbundenheit und partnerschaftliches Handeln in der Region. Durch unser Geschäftsmodell stehen die Menschen im Mittelpunkt. Und um Menschen geht es auch bei der Aktion VRmobile. Der heutige Tag ist ein Tag der Solidarität. Wir freuen uns sehr, die Fahrzeuge an die Vertreter der Pflegeinstitute zu übergeben. Denn, mit dieser besonderen Spende können wir bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen unterstützen“, sagte Vorstandssprecher Josef Hodrus.

Gestiftet haben die VRmobile rund 17 000 Gewinnsparer der Genossenschaftsbank. Denn von jedem Los der Gewinnsparer gehen monatlich rund 63 Cent in einen Spendentopf, durch welchen unter anderem die Aktion VRmobile finanziert wird. „Wir unterstützen mit dem VR-Gewinnsparen das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Heimat und halten es lebendig. Das ist eine moderne Form von genossenschaftlicher Selbsthilfe“, erläutert Anton Sproll, Regionalmarktdirektor Bad Waldsee der VBAO, bei der Übergabe.