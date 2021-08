Volksbank öffnet Tresor für Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ganz gespannt versammelten sich 11 Kinder an einem Mittwoch im Agust um 14 Uhr vor der Hauptstelle Volksbank-Oberschwaben in der Bahnhofstraße hier in Leutkirch um an dem Programmpunkt „Deine Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG zum Anfassen“ im Rahmen vom Ferienprogramm teilzunehmen. Auch bei diesem Programmpunkt wurde natürlich zuerst noch eine Testung auf Corona durchgeführt. „Sehr beeindruckend ist es, wie gut die Kinder bei der Testung mitmachen und auch die Eltern dies unterstützen“, so Dietmar Müller vom Jugendhaus, der auch bei dieser Veranstaltung die Testung durchführte. Nachdem erneut alle Kinder negativ getestet wurden, ging die Vorstellung der beiden Mitarbeiterinnen Valentina Häfele und Emilia Sonntag los und damit auch gleich der Rundgang durch die Hauptstelle. Zuerst erfuhren die Kinder ein paar allgemeine Informationen durch die zwei freundlichen Mitarbeiterinnen. Wobei aber auch schon viel Wissen über Banken allgemein vorhanden war und dieses in der gemütlichen Runde geteilt wurde. Anschließend wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe bestaunte zuerst die vielen Euro-Scheine, Euro-Münzen und ausländische Währungen, während sich die andere Gruppe mit dem Ein- und Auszahlungen von Bargeld an den Automaten beschäftigte. Nach dem erfolgreichen Wechsel und der Besichtigung zweier Büroräume, ging die gesamte Gruppe in den sehnlichst erwarteten Tresor-Raum. Als dort dann von den Kindern ein bestimmtes Schließfach geöffnet wurde, kamen Süßigkeiten für die gesamte Gruppe zum Vorschein, welche sich die Kinder natürlich auch gleich schmecken haben lassen. Zum krönenden Abschluss wurde dann gemeinsam der Tresor-Raum wieder verschlossen. Bei dieser Veranstaltung nahm sicherlich jedes teilnehmende Kind Beeindruckendes mit nach Hause und auch zusätzlich noch zur Freude der Kinder einen Eisgutschein.