Volksbank fördert weiterhin Vereine und gemeinnützige Institutionen

Unter dem Motto „Solidarität beginnt vor Ort“ bietet die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) Vereinen und gemeinnützigen Institutionen ein Förderprogramm zur finanziellen Unterstützung im Rahmen der Corona-Pandemie an. Mit dieser Aktion wurden bereits zahlreiche Einrichtungen bei kurzfristig auftretenden Liquiditätsengpässen unterstützt, geht aus der Pressemitteilung hervor. Insgesamt 50 000 Euro habe die VBAO für diese Zwecke bereits ausgeschüttet, und es stünden weitere 15 000 Euro bereit. Diese werden an Vereine und gemeinnützige Institutionen gespendet, die bis zum 30. November ein Crowdfunding-Projekt bei der Bank einreichen.

Ab einer Spende eines Unterstützers in in Höhe von fünf Euro legt die VBAO weitere zehn Euro oben drauf. Projekte können gemäß der Abgabenordnung (AO) im Sinne des Paragraphen 52 AO für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke gestellt werden. Die Voraussetzung ist, dass der Hauptsitz des Vereines beziehungsweise der Organisation im Geschäftsgebiet der VBAO ist und die Einrichtung ein aktives VBAO-Vereinskonto bei der Genossenschaftsbank führt. Die Förderung erfolgt über einen Start-Bonus in Höhe von 500 Euro, welcher pro Projekt ausgeschüttet wird. Insgesamt teilen sich die 15 000 Euro also auf maximal 30 Projekte auf.