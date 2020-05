Volksbank-Azubis spenden an Stiftung St. Anna

Vor einem Jahr startete das Azubiprojekt der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) rund um das Thema VR-Gewinnsparen. Durch die Aktion spendete die Bank 1500 Euro an das Kinderheim St. Anna in Leutkirch, heißt es in einer Pressemitteilung der VBAO. Das Ziel des diesjährigen Azubiprojektes war es, zahlreiche Mitglieder und Kunden auf das VR-Gewinnsparen anzusprechen und durch neue Abschlüsse so viele Lose wie möglich zu sammeln. Der Reinertrag in Höhe von 63 Cent pro Los wurde an die Stiftung St. Anna in Leutkirch gespendet. Die Stiftung ist Träger von sozial- und sonderpädagogischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Das Geld werde für das Projekt“Lego Education“ verwendet, kleine Bausätze, mit denen Schüler physikalische Experimente ausprobieren und Modelle wie Windräder, kleine Flugzeuge oder Kräne bauen und erproben. Foto: VBAO