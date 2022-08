Volksbank Allgäu-Oberschwaben erhebt kein Verwahrentgelt mehr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Leitzinserhöhung umgesetzt. Aufgrund dieser Zinsanpassung fallen bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Leutkirch keine Verwahrentgelte mehr bei Firmen- und Privatkunden an. Darüber informiert die Bank in einer Pressemitteilung. Vorstandssprecher Josef Hodrus rät demnach vor allem privaten Anlegern, ihr Geld dennoch nicht auf dem Girokonto oder dem Sparbuch zu „parken“, sondern sich zu Anlagealternativen beraten zu lassen.