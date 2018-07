Volksbank übergibt elf VR-Mobile an Institutionen und Vereine

Vertreter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) haben am Freitag an sieben gemeinnützige und soziale Institutionen sowie an vier Vereine aus ihrem Geschäftsgebiet VR-Mobile übergeben.

Gestiftet wurden die Fahrzeuge von Bankkunden, indem sie sogenannte Gewinnspar-Lose gekauft hatten. Die Aktion stehe für Solidarität und Förderung der Region und wird in ganz Baden-Württemberg durchgeführt. Die VR-Mobile werden den Institutionen auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung gestellt. Der Wert der Spende belaufe sich auf mehr als 136 000 Euro. Folgende gemeinnützige und soziale Institutionen erhielten von VBAO-Vorstandsmitglied Josef Hodrus einen Schlüssel: Arbeiter-Samariter-Bund (für den Bereich Wolfegg), DRK-Kreisverband Wangen (für Bad Wurzach) und KAP-Rettungsdienst Wangen. Zwei Autos gingen zudem jeweils an die Sozialstation Gute Beth Bad Waldsee (eines für den Bereich Bad Wurzach und eines für Bad Waldsee) und an das Unternehmen Vinzenz von Paul (eines für den Bereich Argenbühl-Wangen und eines für Leutkirch). Bei den Vereinen hatten Bank-Mitglieder die Möglichkeit, online abzustimmen, an welche vier von acht möglichen Gemeinschaften die Fahrzeuge gehen sollen. Die meisten Votings – und damit Fahrzeuge – bekamen: SC Unterzeil/Reichenhofen (18,0 Prozent), SV Maierhöfen-Grünenbach (13,9 Prozent), Wintersportverein Isny (13,6 Prozent) und der Ruderverein Wangen (ebenfalls 13,6 Prozent). Foto: Simon Nill