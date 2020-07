Vogel verursacht Stromausfall zwischen Leutkirch und Wangen

Ein großer Vogel hat am Dienstag gegen 6.30 Uhr an einer 20 000-Volt-Freileitung bei Wolferazhofen einen Kurzschluss ausgelöst, was zu einem Stromausfall in den Ortschaften östlich der Autobahn 96 zwischen Leutkirch-Süd und Wangen-Nord geführt hat.

Laut Pressemitteilung der EnBW gelang es der Leitstelle mit Hilfe der Fernwirktechnik im Schaltwerk Gottrazhofen einen großen Teil der betroffenen Haushalte und Betriebe bereits nach wenigen Minuten wieder zu versorgen. Bis 7 Uhr seien fast alle Anschlüsse wieder am Netz gewesen. Komplizierte habe sich allerdings die Situation rund um die Schadenstelle erwiesen. Durch den heftigen Kurzschluss sei auch noch ein Überspannungsableiter in einer Trafostation zerstört worden. Nach dessen Reparatur wurden dann auch die letzten noch verbliebenen Anschlüsse zwischen 8.26 Uhr und 9.41 Uhr wieder mit Strom versorgt.