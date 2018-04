Vocaliter tritt in Leutkirch auf

Das Quartett Vocaliter mit Annegret Ziegler, Susanne Ziegler, Rudolf Seidel und Steffen Farian ist im Rahmen der Reihe „Musik am Weg“ erstmals am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr in der Galluskapelle zu hören. Das Vokalquartett, das sich im östlichen Bodenseeraum in den vergangenen Jahren durch seine schlichte und reine Tongebung einen Namen gemacht hat, bringt besinnliche Werke für vier Singstimmen zu Gehör, so der Förderverein Galluskapelle. Die Werke stammen weitgehend aus der Renaissance und zeigen verschiedene Grundhaltungen des Menschen im Bezug zu Gott: Lob und Dank, Ruf nach Rettung, verzweifelte Klage und zuletzt – dem Konzerttitel gemäß – die Bitte um Frieden. Neben Werken von Heinrich Schütz, Ivone de Vento, Balthasar Resinarius unter anderem stehen vor allem zwei Komponisten im Vordergrund: von Hans Leo Hassler singt das Quartett einige Choralsätze, unter anderem das Magnificat „Meine Seele erhebt den Herren“, und vom berühmten spanischen Renaissancekomponisten Tomás Luis de Victoria sind drei eindringliche liturgische Chorwerke zu hören.

Das Programm wird ergänzt durch Solo-Werke für Violoncello von Wolfgang Fortner und Ernest Bloch. Verena Stei ergänzt das Programm auf besondere Weise: die Instrumentalwerke aus dem 20. Jahrhundert bilden teils einen bewussten Kontrast zur Renaissancemusik des Vokalquartetts, knüpfen andererseits aber auch an alte Musik an.

Der Eintritt ist frei. Spenden zum Erhalt der ökumenischen Autobahnkapelle sind erwünscht.