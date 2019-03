Vivid Curls spielen im Bocksaal

Nicht nur starke und kritische Texte, auch gänsehauttreibender Harmoniegesang, eine Rockröhre und ein lyrischer Mezzosopran: Dem Duo Inka Kuchler und Irene Schindele gelingt als Vivid Curls die Kombination von Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik und abwechslungsreichen Rhythmen Davon kann man sich am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr um Bocksaal Leutkirch selbst ein Bild machen. Einlass ist ab 19 Uhr. Laut der Ankündigung schaffen es die Liedermacherinnen, der Allgäuer Mundart, in welcher sie viele ihrer Texte verfassen, einen ganz anderen Anstrich zu verleihen. So entstehe eine Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die den Zuhörer durch Authentizität verzaubert und inspiriert. Karten gibt es bei der Tourist-Info Leutkirch, unter Telefon 08291 / 8599390 oder per E-Mail an info@vivid-curls.de. Foto: Veranstalter