„Vis à Vis“ ist ein vielschichtiges Thema

„Vis à Vis“ hat viele Gesichter. Zahlreiche Facetten. Erwartbare und überraschende. Zum Sinnieren, zum Nachdenken. Für einen anderen Blick.

Neun Frauen und Männer des Kunstvereins Leutkirch zeigen bis 27. April im Kornhaus Malerei, Installationen, Fotografie, Collagen, Grafik. Bei der Vernissage am Freitag ist der Raum im Obergeschoss gut gefüllt. Der Wangener Performancekünstler Viz Michael Kremietz bringt spannende Töne auf einer Vielzahl von Instrumenten, minimalistisch-meditativ, bis hin zur archaischen Erinnerung.

Michael Weinmann, Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Otto Schöllhorn, begrüßt herzlich. Dabei ist auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, der nach der Eröffnung flugs zur DRK-Hauptversammlung eilt.

Liebe, Natur, Farben und auch Zorn

Die Idee zum Thema „Vis à Vis“ sei bei einem Treffen der Kunstvereins-Aktiven aufgekommen. Zu sehen ist jetzt eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Liebe, Natur, Farben. Geometrien, Vergänglichem. Ja, und auch Zorn.

Die Ausstellenden sind Irene Greinwald, Waltraud Hagedorn, Klaus Hoffmann, Richard Maucher, Lilli Schneider, Ute Schraag, Monika Stoffel, Hannelore Vetter und Michael Weinmann.

Eine kreative Stadt

Henle zeigt sich angetan von der Performance des Multiinstrumentalisten, er hat ihn erst vor kurzem in der Landeschau des SWR bei einem Auftritt in der Galluskapelle gesehen. Ein Kompliment geht auch an den Kunstverein – hier stelle sich Leutkirch als kreative Stadt vor. Klaus Hoffmann spricht über die diversen Arbeiten, er selbst ist ja ebenfalls vertreten. Bildflächen mit Farbauftrag gegeneinander gedrückt, dann wieder getrennt. Vis à Vis.

Der Rundgang durch die zweistöckige Galerie im Kornhaus ist bei einer Vernissage mit vielen Gästen naturgemäß kein tiefes Eintauchen. So seien nur, ohne jegliche Wertung, zwei Künstlerinnen herausgegriffen.

Ein Mahn-Kreuz gewebt

Lilli Schneider engagiert sich im Kampf gegen Plastik, der Gefahr für Lebewesen, auch in den Weltmeeren. Sie hat aus ungezählten Zitronen- und Orangennetzen, gelb und rot, ein Mahn-Kreuz gewebt, dazu Schildkröten, gefangen in diesen unverrottbaren Kunststoffgespinsten.

Irene Greinwald zeigt im Obergeschoss neben einer Skulptur Foto-Bild-Serien: Der Himmel brennt. Der Atem steht still. Trauer und Vergänglichkeit. Erinnerung. Am besten selbst ansehen. Und sich dabei Zeit lassen.