Vinyl Party steigt am 15. September

Die Larifari Vinyl Party geht am Samstag, 15. September, in die 89. Runde. Wie die Veranstalter mitteilen, beginnt die Schallplatten-Disco mit Hits von AC/DC bis ZZ TOP, von Abba bis Zappa, von Elvis bis James Brown um 20 Uhr im Leutkircher Bocksaal. Laut Pressemitteilung werden die größten Hits ebenso gespielt, wie weniger bekannte Songs mit entsprechendem Potenzial. Die DJs Kai-Uwe Krause und Ralf Manthei legen auf. Der Eintritt ist frei. Eine Tischreservierung ist per E-Mail an Larifari-ev@web.de möglich. Die nächste Vinyl-Party Vol 90 steigt erst am Samstag, 27. Oktober.