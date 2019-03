Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier verletzte Verkehrsteilnehmer sowie ein Gesamtsachschaden von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Eine 22-Jährige war auf der Bundesstraße von Leutkirch kommend in Richtung Bad Wurzach unterwegs. Als sie auf Höhe Vorderstriemen links abbiegen wollte, hielt sie verkehrsbedingt an, sodass der Verkehr hinter ihr stockte.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der sich etwa vier Fahrzeuge hinter der 22-Jährigen befand, überholte die Kolonne. Er bemerkte erst, als er fast auf selber Höhe war, dass die 22-Jährige links abbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilt, versuchte er eine Kollision zu verhindern, indem er hinter ihr einscherte, erfasste jedoch ihr Auto noch am Heck. Der BMW-Fahrer kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Weidezaun. Der Skoda der 22-Jährigen drehte sich auf der Fahrbahn um 180 Grad. Durch den Unfall wurde die 22-Jährige schwer verletzt, ihr 19-jähriger Beifahrer, sowie der BMW-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin, leicht verletzt. Alle in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.