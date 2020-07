Vier syrische Familien bewirtschaften den Herlazhofer Pfarrgarten

Die Integration von Flüchtlingsfamilien funktioniert mit viel ehrenamtlicher Unterstützung, aber auch über „den grünen Daumen“ und das Hobby Garten. Da beste Beispiel dafür sind syrische Familien, die in Herlazhofen den Pfarrgarten sowie eine Gartenfläche neben dem Kindergarten bewirtschaften und pflegen. Schon zu Hause in der kurdischen Stadt Afrin hatte Familie Battal einen Garten und als sie vor drei Jahren nach Herlazhofen kamen, waren sie glücklich, als man ihnen den Garten neben dem Kindergarten angeboten hat.

Spezielle Auberginenart

Hier gedeihen spezielle Auberginenpflanzen, Zucchini, Minze und eine Gemüseart ähnlich dem deutschen Mangold. Die Kartoffeln blühen bereits, die Buschbohnen und Erbsen stehen ordentlich in Reih und Glied, und was in einem syrisch-arabischen Garten nie fehlen darf sind Kräuter, vor allem viel Petersilie. „Bei uns machen die Männer den Garten, die Frauen genießen ihn und kochen das, was wir anpflanzen und ernten“, schmunzeln Jawdat Battal, Amer Albitar, Adnan Hussien und Sheikh Habash, der ebenfalls mithilft und in Herlazhofen wohnt. Auch vor den vielen leicht aggressiven Ameisen hätten die Frauen Respekt.

Viele helfende Hände

Die Familien Albitar und Habash wohnen seit acht Monaten in der Alten Schule. Ortsvorsteher Alois Peter hat sich schon früh eingesetzt, dass die leerstehenden Räume zu Wohnungen ausgebaut werden und Flüchtlinge hier Unterkunft finden können. Er hält die Integration für gut gelungen, doch dahinter steckte auch sehr viel Arbeit des Helferkreises, besonders in den ersten beiden Jahren. „Dafür bin ich allen Unterstützern sehr dankbar. Es gab viele helfende Hände und Wolfgang Thaler hat die Abläufe organisiert. Familie Battal wurde zusätzlich privat in Deutsch unterrichtet“, erinnert sich der Ortsvorsteher.

Frühere Landwirtschaft

Der große Pfarrgarten gegenüber der Alten Schule gehört zum Anwesen Pfarrhaus mit Pfarrstadel und wurde früher als Landwirtschaft betrieben. Seit dem Frühjahr hat sich hier einiges getan. Die syrischen Männer haben sich zusammengetan und ein großes Foliengewächshaus in den Garten gebaut, wo bereits Tomaten, Gurken und Paprika blühen. Alle Beete sind bepflanzt, Kartoffeln, Zucchinis, Zwiebel, rote Rüben und Bohnen gedeihen prächtig. Sogar Erdnusspflanzen gibt es, die im August abgeerntet werden. Eine Voliere mit Kanarienvögeln hat auch noch Platz gefunden. Ein Viertel des Gartens betreibt eine Herlazhofer Familie.

Ein Stück Lebensqualität

Pfarrer Elmar Schneider bringt es auf den Punkt: „Wir sind froh und dankbar, dass der ganze Pfarrgarten so gut bewirtschaftet wird. Es ist nicht nur eine Art Integration, sondern auch ein Stück Lebensqualität für die syrischen Familien, die sich zudem hier mit eigenen Nahrungsmitteln versorgen können.“ Um die traditionellen Blumen in einem Pfarr- bzw. Bauerngarten wie Pfingstrosen, Stockrosen und Phlox müsse er sich kümmern und gießen, sagt der Seelsorger, denn für Blumen in einem Gemüsegarten haben die Syrer kein Verständnis. Durch die Arbeit im Garten kommen die Syrer noch mehr ins Gespräch mit den Leuten vom Dorf, meint Schneider, denn Garten, Pflanzen und Kochen seien ja immer ein Thema.

Oft genießt Familie Battal am Wochenende mit den fünf Kindern ihren Garten zum Frühstücken oder Grillen. „Es ist wie ein Stückchen Heimat, wir fühlen uns hier wohl und haben viel Freude mit dem Garten“, sagt Jawdat Battal.