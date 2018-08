Vier Personen leicht verletzt

Vier leicht verletzte Personen sowie rund 60 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 9 Uhr auf der Kreuzung L 318/L 320 gefordert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 65-Jähriger mit einem Auto auf der L 320 in Richtung Friesenhofen, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines herannahenden 49-Jährigen und kollidierte mit dessen BMW. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer sowie zwei 46-jährige Mitfahrerinnen im BMW. Laut Polizeibericht mussten die nicht mehr fahrbereiten Autos durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr Leutkirch beseitigt.