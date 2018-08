Vier Leichtverletzte bei Unfall an der Friesenhofener Kreuzung auf der L 318

Am Sonntagvormittag hat es gegen 9 Uhr an der Kreuzung der L 318 zwischen Leutkirch und Isny bei Friesenhofen wieder einmal gekracht: Bei dem Unfall wurden ersten Angaben zufolge vier Personen leicht verletzt. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte vor Ort auf etwa 60 000 Euro. Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Nachmittag auf SZ-Nachfrage mitteilte, dürfte der 65-Jährige Fahrer eines blauen Audi von der L 320 aus Richtung Beuren kommend die Vorfahrt eines weißen BMW missachtet haben, der von einem 49-Jährigen gefahren wurde. Beide Pkw-Lenker sowie zwei 46-jährige Beifahrerinnen im BMW erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch wurden hinzugerufen, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten leiteten Polizeibeamte den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei, erst gegen 11 Uhr war die L 318 wieder frei befahrbar.