Vier Hochkaräter bespielen Museumshof

Als „Der Mister Kontrabass in Italien“ wird er gerne bezeichnet. Als der, der in Sachen Jazz mit vielen großen Musikern weltweit konzertiert hat. Am Mittwochabend stand Rosario Bonaccorso „e amici“ auf der Open-Air-Bühne im Museumshof. Zusammen mit Trompeter Fulvio Sigurtà, Schlagzeuger Patrick Manzecchi und Lothar Kraft am Piano trat das Quartett im Rahmen des von der Volkshochschule Leutkirch veranstalteten Sommerjazz auf.

In Vorarlberg hat der Kißlegger Lothar Kraft ihn kennnengelernt. Dort hat der aus Sizilien stammende und in Imperia an der Ligurischen Küste lebende Bonaccorso einen zweiten Wohnsitz. Von der Mailänder Scala, dem „Tempio della musica“, bis nach Tokyo und New York reichen die Tourneen, die er in den letzten 30 Jahren seiner Karriere bestritten hat. Ein toller Komponist und ein netter Mensch sei er, so Kraft, der den Abend auch gleich moderierte – auf Deutsch. An seiner Seite hatte er mit Drummer Patrick Manzecchi aus Konstanz und dem vom Gardasee kommenden Trompeter Fulvio Sigurtà zwei weitere musikalische Hochkaräter.

Bass und Vokals gehen Symbiose ein

Bonaccorso gab sich von Anbeginn an sehr charmant, wenn er seine Titel kommentierte, die er in den letzten Jahren geschrieben hat. „Give me your hand and sing“ ist so einer, bei dem es ihm ganz ernst ist. Denn zu seinem Bassspiel singt er. Vielmehr ist es eine Art Scatgesang, dessen Melodik momentweise an Kaskaden eines Al Jarreau erinnert, aber in einem stark verlangsamten Tempo. Im Nu verschmelzen Bonaccorsos Vokals mit den Bassrhythmen – nicht nur klanglich, auch Körper und Instrument gehen eine Symbiose ein. So ist es an vielen Stellen ein zusätzliches Erleben, wie leichtfüßig und behände er mit diesem eher sperrigen Gegenüber umgeht. Von Anbeginn überzeugt das Quartett mit seinem harmonischen Zusammenspiel in Balladen und einem Canzone, in denen Sigurtàs Trompete den Solopart übernimmt. Er gilt als einer der besten und außergewöhnlichsten Trompeter des aktuellen europäischen Jazz. Von berückender Klarheit ist sein Sound – gleich, ob er ein Höllentempo in „Song for Flavia“ vorlegt oder in „You and me and nobody else“ sich vollkommen losgelöst der poetischen Melodie hingibt. Er kachele durch die Tonlandschaft wie ein Intercity mit Neigetechnik, schreibt laut.de über das sensorische Spiel Manzecchis. Der Sohn des italienischen Jazzschlagzeugers Franco Manzecchi ist der brodelnde Pol in dieser Formation. Ihm gegenüber treibt Kraft den swingenden Mainstream-Jazz voran.

Dazwischen „Un poco Bop“ als den neu erfundenen Stil nach der Dancing Time und der Swing Time, erzählt Bonaccorso und meint den Bebop. Mit einem pulsierenden Intro von Manzecchi läuft das Quartett vor ausverkauften Rängen langsam heiß, wenn sie das Feuer zwischen Drums und Bass entzünden. Ray Brown, der legendäre US-amerikanische Jazz-Bassist, gehöre zu Bonaccorsos Favoriten. Daher rühren Titel wie „RB“. Höhepunkte des Abends waren aufgeladene Duos zwischen Bass und Schlagzeug, wenn harte Schläge auf weiche Saiten treffen und beides wie aus einem Guss tönt. In „Malinteso“, dem „Missverständnis“, legten sie die Latte noch mehrere Stufen höher und entfachten einen fulminanten Flow, für den es die ersten Bravorufe gab. Das Faszinierende ist die Ruhe, mit der sie diesen klanglichen Sturm herauf beschwören. Zwischendrin wartet Bonaccorso mit seinen amüsanten Geschichten auf. Diejenige, als er in Paris im Museum vor einem Bild Picassos stand und eine Melodie dazu geschrieben hat. Oder die, als er vor fünf Jahren in Budapest durch einen Tunnel ging, der zu beiden Seiten mit Kristallen ausgestattet gewesen sei. „Was kann mir passieren, wenn jetzt ein rosa Elefant kommt?“, fragte er sich. Woraufhin „The Pink Elephant“ in einem gemütlichen Bass-Walk in Anlehnung an Henry Mancinis Soundtrack startete, den Sigurtà aufnahm und variierte, während Manzecchi einen roten Teppich für Krafts virtuosen Piano-Akt ausrollte.