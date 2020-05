Vier Autoaufbrüche im Seelhausweg

Im Seelhausweg haben Unbekannte vier Autos aufgebrochen. Die Taten wurden am Donnerstagmorgen festgestellt, so die Polizei. Zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, hebelten die Täter auf den Parkplätzen beim Friedhof und Aldi an zwei Mercedes und einem Opel jeweils eine Scheibe auf. An einem vierten Auto scheiterte der Aufbruchsversuch. Die Täter entwendeten eine Sonnenbrille und einen alten Führerschein aus den Wagen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1400 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 07561 / 84880 melden sollen.