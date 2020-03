Vielfältiges Programm in Leutkirchs Galerien

Der Galeriekreis Leutkirch hat für das laufende Jahr ein attraktives Ausstellungsprogramm zusammengestellt, das mit seiner Unterschiedlichkeit einen großen Interessentenkreis ansprechen dürfte. Wie der Galeriekreis mitteilt, setzen Präsentationen gegenständlicher, expressiver und abstrakter Malerei, Raumobjekte und Buchskulpturen abwechslungsreiche Akzente.

Die Reihe der Ausstellungen beginnt am Samstag, 21. März, um 16 Uhr in der Galerie im Kornhaus mit einer Ausstellung des Malerehepaares Sabine und Oliver Christmann, die unter dem Titel „Die Realität der Malerei“ zwei konträre Ausdrucksweisen zeigen, bei der sich Figuration und Abstraktion gegenüberstehen. Realistisch gemalte Wegwerfartikel, wie Dosen, Flaschen oder Tüten von Sabine Christmann, auf glatt polierten Oberflächen in Szene gesetzt, korrespondieren mit den abstrakt malerischen Farbklängen aus heiteren Komplementärkontrasten von Oliver Christmann. Die Laudatio hält Barbara Renftle, es musizieren Maria Hartmann (Flöte) und Jelena Sophia Engelhardt (Harfe).

Am 16. Mai ist im Gotischen Haus die Eröffnung einer ungewöhnlichen Ausstellung. Nina Joanna Bergold (Ludwigsburg) drapiert laut Pressemitteilung riesige Teichfolienschnitte, die ihren Ursprung im großformatigen Linolschnitt haben, gezielt an Decken und Wände und im freien Raum (am Bockturm und im Museumshof). Man kann Einzelfiguren und Menschengruppen erkennen, Kletterer, schwebende und hängende Gestalten. Der Raum und das Dahinter werden Teil des Bildes Der Wind spielt mit den gefangenen Formen, bringt Bewegung und befreit sie aus der Starre. Für den Betrachter sei es kaum möglich, sich dem Zauber dieser Schwarz-Weiß–Schnitte zu entziehen. Claudia Strohm fügt den Folienschnitten mit schwarzen Schriftzügen auf transparenten Folien ein weiteres bildnerisches Element hinzu, um das vorherrschende optische Phänomen mit nachdenklichen Sätzen zum Titel der Ausstellung „Vandalismus und Gravitation“ zu unterlegen.

Sommerliche Bilder von Maria Lie-Steiner

In der Sommerausstellung zeigt die Galerie im Torhaus ab 12. Juli unter dem Titel „hundstage“ sommerliche Bilder von Maria Lie-Steiner. Badende an Bächen, Seen oder im Meer, gemalt in expressiv flächigem Duktus in unerwarteten Farben und eindringlichen Lichtern. Den Bildern wohne etwas Leichtes und Luftiges inne, sie weckten Erinnerungen an lange Sommertage draußen in der Natur. „Stets verströmen die Badenden das, was das Baden zu einer elementaren Lust werden lässt: kindliche Freude und Unbeschwertheit“, heißt es in der Ankündigung.

Im Rahmen der baden-württembergischen Literaturtage wird ab 9.Oktober in der Galerie im Kornhaus eine hoch anregende Schau zu sehen sein: Buchskulpturen von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries. Anja Harms ist Buchkünstlerin, klare Formen, aussagekräftige Materialien und perfekte Verarbeitung prägen ihre Bücher. Eberhard Müller-Fries ist Bildhauer.

Holz ist das bevorzugte Material seiner großformatigen Skulpturen und Plastiken. Es entstehen gemeinsam entworfene und realisierte BuchSkulpturen: raumgreifende Bücher, lesbare Skulpturen, in deren künstlerischer Verschmelzung die Urheberschaft des Einzelnen nicht mehr erkennbar ist. Die Literatur ist der ständige Begleiter der beiden Künstler. Gedichte unter anderem von Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Elegien und Epen stoßen bei ihnen etwas an, was sie in Farben, Formen und Strukturen übersetzen.

Im Winter wird voraussichtlich in der Galerie im Torhaus eine Auswahl aus der Kunstsammlung der Stadt Leutkirch gezeigt.