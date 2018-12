Viele kamen zum Kirchenkonzert der Trachtenkapelle

Die Trachtenkapelle Friesenhofen hatte am Samstag vor Weihnachten zum Kirchenkonzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Friesenhofen eingeladen.

Zur Freude der Musiker waren viele der Einladung gefolgt, daher konnte der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Roman Dieing, die Besucher in der voll besetzten Kirche begrüßen. Den Auftakt machten die Jungmusikanten – und für einige der Nachwuchsmusiker war dies ein besonderer Auftritt, da es der erste vor einem so großen Publikum war. Dirigent Tobias Dieing hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Vorgetragen wurden Stücke mit Gesang, wie „Wo ich auch stehe“ gesungen von Corinna König oder Leonard Cohens bekanntes „Halleluja“ gesungen von Klaus Bodenmüller.

Auch Soloeinlagen fehlten nicht: Unter anderem spielte der Jungmusikant Tobias Gronmeier auf seiner Posaune den „Choral for trombone and band“. Aufgelockert wurde das Programm von zwei kleinen Geschichten, die gut in die Weihnachtszeit passten und einem reinen Posaunensatz mit „Just Bach“. Zum Abschluss wurden dann die Besucher in das Konzert mit eingebunden und die ganze Kirche sang begleitet von der Trachtenkapelle das Stück „O du fröhliche“. Nach dem Konzert trafen sich dann die Musiker und Besucher im Gemeindehaus zum Ausklang.