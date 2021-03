Viele Händler bieten wieder „Click & Collect“ an

Statt „Click & Meet“ heißt es nun wieder „Click & Collect“ oder „Call & Collect“: Durch die verschärften Corona-Maßnahmen im Zuge der Notbremse des Landkreises, dürfen die meisten Einzelhändler seit diesem Dienstag vorerst keinen Einkauf nach vorheriger Anmeldung mehr anbieten.

Möglich ist aber weiterhin, dass die Kunden die Waren bei ihren Händlern des Vertrauens vor Ort zu Abholung bestellen. Manche Geschäfte bieten sogar einen Lieferservice an.

Wie ein kurzer Streifzug durch die Leutkircher Altstadt am Dienstagvormittag zeigt, bieten zahlreiche Händler „Click & Collect“ an und informieren darüber mit Aushängen an den Schaufensterscheiben.