Viele Geschäfte verkaufen Jugendlichen Tabak und Alkohol

Ein ernüchterndes Ergebnis: Zwei Drittel der Geschäfte in Leutkirch, Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten haben bei einer Kontrolle Jugendlichen Alkohol und Tabak verkauft. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei Leutkirch hat die Testkaufaktion im November in ihrem Zuständigkeitsgebiet durchgeführt. An verschiedenen Tagen des Monats besuchten Beamte des Polizeireviers sowie des Polizeipostens Bad Wurzach zusammen mit den Ordnungsämtern der Städte Bad Wurzach und Leutkirch verschiedene Geschäfte, in denen Alkohol- und Tabakwaren verkauft werden. Eine 17 Jahre alte Testkäuferin erhielt in 22 der 33 besuchten Geschäfte ohne Probleme Waren, für deren Kauf sie eigentlich nicht alt genug war.

Hinweise ignoriert

Besonders schwer wiegt für die Polizei der Umstand, dass der Verkauf von Alkohol und Zigaretten meist ganz ohne Altersüberprüfung vonstatten ging – und das obwohl an den meisten Verkaufsstellen sehr gute Sicherheitsmechanismen vorhanden sind, die das Verkaufspersonal darauf aufmerksam machen, dass das Alter der Käuferinnen und Käufer bei der Herausgabe des Produkts zu überprüfen ist. Zudem wird das Personal in größeren Verkaufsstellen wie Supermärkten regelmäßig entsprechend unterwiesen.

Nichtsdestotrotz fielen zwei Drittel der Getesteten durch die Jugendschutzkontrolle. Neben einem Gespräch mit der Filialleitung hat dies nun auch entsprechende Anzeigen zur Folge. Die Geschäftsinhaber müssen mit Geldstrafen, die bis weit in den vierstelligen Bereich hineinreichen, rechnen.