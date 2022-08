Viele Blutspender in Leutkirch

Trotz Ferienbeginns gibt es ein passables Ergebnis. An zwei Tagen, am 27. und 28. Juli sind insgesamt 398 Spendewillige gekommen. Erfreulicherweise waren fast zehn Prozent Erstspender, nämlich 38 Personen, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Ortsvereins. Aus medizinischen Gründen durften 29 Personen nicht spenden. An beiden Tagen konnten 369 Blutkonserven, die dringenst benötigt werden für Menschen, deren Weiterleben von Blutpräparaten abhängig ist, gewonnen werden. Der DRK-Ortsverein und der Blutspendedienst Baden Württemberg und Hessen bedanken sich bei den Spendewilligen und Spendern recht herzlich.