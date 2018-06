Viel Unterstützung für die Psyche

„Das Thema ist schwierig, heute wird’s wohl nicht so voll.“ Erika Gischa (77) ist skeptisch. „Die Hospizbegleitung im ambulanten Bereich“ ist etwas, „womit sich viele gar nicht erst befassen wollen“, weiß auch Ulrike Butscher, die Leiterin der Leutkircher Hospizgruppe. Trotzdem sind rund 20 Interessierte gekommen, um dem rund einstündigen Vortrag zu lauschen. „Sterben“, so Ulrike Butscher, „ist ein lange anhaltender Prozess.“ Sie versucht, den Anwesenden „eine ganzheitliche Sichtweise“ zu vermitteln und erzählt die bewegende Geschichte vom Sterbeprozess ihres eigenen Vaters. Zuweilen wird es ganz still, zuweilen wird auch gelacht.

Einmal im Monat bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Interessenten im Rahmen des Gesprächskreises „Pflegende Angehörige“ Gelegenheit zum Austausch. Erika Gischa, die seit 61 Jahren selbst Mitglied beim DRK ist und als ehrenamtliche Helferin seit 23 Jahren den Gesprächskreis leitet, kennt fast alle persönlich. „Wir haben einen ganz treuen Stamm“, sagt sie. „Hauptsächlich kommen Pflegende, aber auch Leute, die selbst Pflege brauchen und sich für Hilfsangebote interessieren.“ Frauen sind in der Überzahl, viele von ihnen kommen auch nach dem Tod des Menschen, den sie gepflegt haben. Jeweils am ersten Montag im Monat finden die Treffen nachmittags im Gebäude des Ortsvereins an der Memminger Straße statt. Erika Gischa ist dankbar über die „vielen Helfer vom Roten Kreuz“, die sich um Kaffee und Kuchen, die Fahrten im Seniorenbus oder technisches Equipment wie Tageslichtprojektor und dergleichen kümmern. „Ohne sie“, so Gischa, „wäre dies alles nicht möglich.“

Jeden Monat ein anderes Thema

Jeden Monat steht ein anderes Thema auf dem Programm, „Osteoporose“ etwa oder „Gesunde Ernährung“ und „Neuerungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung“. Ärzte referieren über medizinische Themen, auch Krankenkassen oder Versorgungsämter schicken Referenten. „Besonders voll wird’s immer beim Thema Patientenverfügung, wenn Herr Reinhold Dorner vom Landratsamt kommt.“

Der Gesprächskreis, der in ähnlicher Art übrigens auch in Bad Wurzach angeboten wird, bietet nach einem Referat immer die Gelegenheit zum Austausch. Erika Gischa, die als Mitgleid im Kreisseniorenrat „auch alles andere Wichtige“ mitkriegt, ist sich sicher, „dass gerade dies für viele extrem wichtig ist, denn bei uns bekommt man Unterstützung für die Psyche“. Wenn man sieht, wie es andere machen und wie es ihnen ergeht, hilft dies im eigenen Alltag oft weiter. Tipps, Anregungen und Adressen werden weitergegeben und Fragen beantwortet. Erika Gischa wird auch auf der Straße angesprochen und weiß inzwischen längst, „was die Leute wissen wollen und wie ich ihnen helfen kann“. Auch ein jährlicher Ausflug gemeinsam mit dem Witwenkreis findet statt. Für Anregungen und Vorschläge für weitere Vorträge ist sie offen. (cik)