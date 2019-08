Viel Spaß, Bewegung und Musik beim Dorffest in Adrazhofen

Ein fester Termin in den Sommerferien ist für die daheim Gebliebenen und Gäste das beliebte Dorffest des Musikvereins Wuchzenhofen. So war am vergangenen Wochenende wieder einmal für reichlich Blas- und Discomusik im Festzelt neben der Kapelle gesorgt, wie zudem für ordentlich Spaß und Bewegung beim Spiel ohne Grenzen.

Martina Hölzle hatte dies nun schon zum zehnten Mal vorbereitet und zu diesem Jubiläum den Parcours um den Kindergarten mit attraktiven Stationen aus den vergangenen Jahren ausgestattet: Unter ihnen zum Beispiel das „Hulla-hupp-Reifen-Wandern“, das „schwierige Schreiben“ und als teilweise nasses Vergnügen die „Wasserballschleuder“ (siehe Bild). Insgesamt 13 Gruppen nahmen daran teil und sammelten fleißig Punkte, bis schließlich der Fußballclub und die Feuerwehr aus Wuchzenhofen mit Platz eins und zwei die Nase vorne hatten, dicht gefolgt von den Mädchen der Cellulite Crew. Mit von der Partie waren auch zwei Gruppen des Musikvereins Wolfschlugen, der zum Gegenbesuch ins Allgäu kam und auch am Samstagabend zum Dämmerschoppen aufspielte. Der „Mann am Mischer“, DJ Beton, sorgte für Discosound im vollbesetzten Festzelt. Gut besucht war am Sonntagmorgen der Gottesdienst mit Kräutersegnung, zelebriert von Pfarrer Hans Schall. Bei rundum bestem Fest-Wetter folgten der Frühschoppen mit dem Musikverein Treherz und Unterhaltung bis in den Nachmittag mit dem Musikverein Wuchzenhofen. Foto: Schweigert