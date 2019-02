Viel Spaß bei 50-Jahrfeiern der Gebrazhofer Narren

Mehr als 50 Jahre ist es her, dass die Narrenvereinigung Gebrazhofen gegründet wurde. Grund genug, um am Freitag im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung, ordentlich zu feiern. Bereits beim Zunftmeisterempfang, bei dem rührige Ehrungen auf dem Programm standen, herrschte beste Stimmung, bevor es die Narren auf die Straßen von Gebrazhofen zog.

Wenn die Gebrazhofener Narren feiern, dann ist einiges geboten. Das zeigte sich am Freitag bei der Jubiläumsveranstaltung. Das Spektakel begann mit einem Zunftmeisterempfang. Zunftmeister Jochen Krämer und Präsident Werner Witzigmann begrüßten die Gäste mit der Fasnetshymne „Gebrazhofer Dickköpf – Hano Hano“ und moderierten die Veranstaltung humorvoll.

„Das tut uns einfach gut“

„Meistens wird so ein Jubiläum riesengroß und pompös gefeiert. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden und feiern wie in alter Manier“, sagte Krämer. Ortsvorsteher Siegfried Edelmann bedankte sich bei den Narren für 50 Jahre Narretei: „Ihr seid auch unter dem Jahr in der Ortschaft unterwegs, und das tut uns einfach gut“.

Im Rahmen des Empfangs wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Verdienste geehrt. Darunter befanden sich die Gründungsmitglieder Herbert Mayer, Heinz Reich und Egon Rauch, der krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte und für den dessen Frau Paula die Urkunde entgegennahm.

Ein Geben und Nehmen

Wer zu einem Zunftmeisterempfang kommt, bringt auch Geschenke mit. So überreichten die Vertreter der verschiedenen Gruppen nicht nur Präsente in alkoholischer Form, sondern auch Spendengelder. Otto Scheerer, der ebenfalls geehrt wurde, überbrachte ein Fässchen bekömmliches Bier. „So ein Fest ist ein Geben und Nehmen“, meinte das langjährige Mitglied.

Eine besondere Einlage gab es von Herbert Mayer, der 16 Jahre lang das Amt des Zunftmeisters innehatte und nicht nur die Proklamation von 1968 verlas, sondern gleichzeitig eine kleine Geschichte über die Gebrazhofener Narren vortrug. Zusätzlich beteiligten sich einige Zünfte mit lustigen und mehr als hintergründigen Einlagen am Programm, die auf Pleiten, Pech und Pannen des Geburtstagskindes abzielten. Für die Stimmung in der Halle sorgten die Allgaier Longdongs.

59 Gruppierungen

Anschließend zogen die Narren zum großen Jubiläums-Nachtumzug durch die gut von Passanten gesäumten Straßen in Gebrazhofen. An insgesamt drei Sprecherwagen informierten Moderatoren über die 59 Gruppierungen. Teilgenommen am Umzug haben mehr als 2200 Maskenträger sowie mehrere Musikgruppen. Und eins ist sicher: In Gebrazhofen sind die Schlachtrufe der einzelnen Zünfte jetzt mehr als bekannt. Insbesondere die Jugend beteiligte sich lautstark und kreischend an den Zurufen der Narren.

Die Geehrten

Für ihr großes Engagement oder lange Zugehörigkeit zur Narrenvereinigung Gebrazhofen wurden geehrt: Ehrenzunftmeister Huber Sulzer, die Gründungsmitglieder Herbert Mayer, Heinz Reich, Egon Rauch, Zunftmeister Jochen Krämer sowie Sina Lauber und Jeanette Beckers. Zusätzlich erfuhren Otto Scheerer und Hans Stückle große Anerkennung für ihre Treue zum Verein.