Viel Sicherheit und leicht veränderte Zeiten

Der Terminplan der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wirkt sich auch auf das Leutkircher Kinderfest aus. Die Eröffnung, immer samstags, wird in diesem Jahr am 14. Juli schon um 15 Uhr stattfinden – mit Rücksicht auf die Übertragung des Spiels um Platz drei auf dem Marktplatz, das für 16 Uhr angesetzt ist.

Diese Abkehr von eingeübten Ritualen ist am Montag im Leutkircher Rathaus allerdings nicht im Vordergrund gestanden, als die Stäbe der Stadt, des Kinderfestausschusses und der Sicherheitsbehörden in einer großen Runde die Festtage vom 13. Juli bis zum 17. Juli besprochen haben. „Wir sind auf einem guten Weg, die Zusammenarbeit klappt wie in den vergangenen Jahren bestens“, stellt Bernhard Göser, der Vorsitzende des Kinderfestausschusses, klar.

Auch 2018 stehen Sicherheitsfragen ganz vorne auf der Agenda. Schon im vergangenen Jahr hat es Festbesucherinnen und Besucher überrascht, dass am Tag des großen Umzuges in den Einfallstraßen Absperrungen, unter anderem auch durch Feuerwehrfahrzeuge, eingerichtet waren. Dabei wird es aus Furcht vor Attacken bleiben. Gleichzeitig sollen so Fluchtwege gesichert werden. Die Terroranschläge in Berlin oder in Nizza und deren Folgen wirken sich auch im Allgäu aus.

Appell an die Vernunft

In die Aufarbeitung des Umzugs anno 2017 gehörten auch schon damals von Augenzeugen als überzogen beschriebene Spritzaktionen der Jugendfeuerwehr im Bereich der Ehrentribüne vor dem Rathaus während des großen Umzugs. Einige Gäste mussten danach ihre Kleider wechseln. Ein Verbot für 2018 ist nicht ausgesprochen worden, ein Appell an die Vernunft und an maßvollen Einsatz der Spritze aber sehr wohl.

Bernhard Göser betont auch, dass sich der Kinderfestausschuss und die Stadt, die letztlich als Veranstalter die Gesamtverantwortung trägt, mit Hinweisen beschäftigt haben, die Betreuung der eingesetzten Pferdegespanne zu verstärken. So sei gesichert, dass bei Kutschen und Fuhrwerken mit offenen Speichen ausreichend Begleiter eingesetzt werden sollen. „Mein Appell geht aber auch an die Eltern von Kleinkindern, dass diese sich nicht ungehindert bewegen. Wir können nicht alles absichern.“ Besprochen worden sind demnach am Montag außerdem Fragen des Jugendschutzes und des Alkoholausschanks für alle Veranstaltungen in der Stadt und auf der Wilhelmshöhe.

Unabhängig davon geht es dem Kinderfestausschuss in diesem Jahr aber auch wieder darum, Spenden zu sammeln, um in neue Kleider für die Trachtenkinder investieren zu können. Geld ist aber auch dafür nötig, neue Wagen zu finanzieren.

Auftakt der Festtage wird schon am 13. Juli um 15 Uhr das Kinderfesttheater „Schlaflos in Schlummerstadt“ in der Festhalle sein, die Otl-Aicher-Realschule trägt 2018 die Verantwortung für dieses Angebot. Auf die offizielle Eröffnung am 14. Juli folgt unter anderem ein französischer Abend des Kammerchors Cantabile. Am Kinderfestsonntag wird wie üblich der Allgäu-Volkslauf um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“ das sportliche Element des Kinderfestes herausstreichen. Der große Festumzug am 17. Juli, Beginn um zehn Uhr, soll dann den Höhepunkt bilden.

Geplant sind aber auch auf der Wilhelmshöhe Treffen der Jahrgänge 1928 bis 1978 am Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr. Das Weltmeisterschaftsspiel um Platz drei dürfte dann beendet sein.