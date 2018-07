Viel Arbeit für den Leutkircher Gemeinderat

Selten, aber angesichts der anstehenden Themen wohl zwingend nötig: In den Tagen vor Ferienbeginn wird der Leutkircher Gemeinderat zwei Mal innerhalb von 48 Stunden tagen. Sitzungen sind angesetzt für Montag, 23. Juli, und Mittwoch. 25. Juli. Auffällig ist, dass an beiden Tagen auch mehrfach über außerplanmäßige Mittel für geplante Maßnahmen beraten werden muss. So sehen die Tagesordnungen aus:

Montag, 23. Juli, Beginn schon um 17.30 Uhr: 1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 2. Umbau Schule Gebrazhofen – Baubeschluss; 3. Klassenzimmeraufteilung Don-Bosco-Schule – Bewilligung außerplanmäßiger Ausgaben, Baubeschlus; 4. Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln für die Brandschutzmaßnahme Don-Bosco-Schule; 5. Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln für die Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen; 6. Satzung nach § 65 Abs. 3 Wassergesetz „Führen eines Hochwasserschutzregisters“; 7. Großflächige Photovoltaik-Anlage Haid 2b, Abschluss eines Durchführungsvertrags; 8. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Großflächige Photovoltaik-Anlage Haid 2b" - Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss; 9. Bebauungsplan „Gewerbegebiet ehemaliger Holzhof Unterzeil“ – Zwischenbericht Planstand und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung; 10. Bebauungsplan „Friesenhofen Hinznanger Straße - 3. Änderung“, frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit; 11. Zwischenbericht Stadtqualitätsprogramm Möblierung Altstadt; 12. Zuwendung Schülerbetreuung Leutkirch e.V.; 13. Bekanntgaben; 14. Anfragen, Anregungen und Anträge.

Mittwoch. 25. Juli, um 18 Uhr: 1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 2. Opernbühne Württembergisches Allgäu e. V. – Zuschussantrag für das Opernprojekt „La Boheme" mit Aufführungen in der Festhalle Leutkirch am 15. und 16. März 2019; 3. Neufassung Parkgebührensatzung und Parkgebührensatzung Stadtwerke; 4. Proberäume Musikkapellen – Priorisierung der Maßnahmen; 5. Vergabe von Geländerarbeiten und Instandsetzungsarbeiten für die Brückenunterhaltung 2018; 6. Absetzbecken Stadtweiher: Genehmigung von außerplanmäßigen Mitteln für die Optimierung der Bauwerke; 7. Bahndamm Leutkirch-Urlau: Genehmigung von außerplanmäßigen Mittel für die Ertüchtigung der vier ehemaligen Bahnbrücken; 8. Sportplatz Wuchzenhofen-Tannhöfe: Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln für die Erneuerung der Flutlichtanlage; 9. Ortsdurchfahrt Luttolsberg: Genehmigung von überplanmäßigen Mittenl für die Verbreiterung, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung; 10. Bewilligung von außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben für die Erschließung des Baugebietes Urlau Süd, 2. Bauabschnitt; 11. Bekanntgaben; 12. Anfragen, Anregungen und Anträge.