vhs-Vortrag über „Herz unter Druck“

Die vhs Leutkirch hat im Rahmen der Herzwochen einen gebürtigen Leutkircher als medizinischen Fachreferenten in seine Heimatstadt eingeladen: Dr. Norbert Scheffold wird am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Festhalle einen Vortrag zum Thema „Herz unter Druck“ halten.

Norbert Scheffold ist in Leutkirch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er ist Internist und Kardiologe. Als Oberarzt leitet er das Herzkatheterlabor am Klinikum Memmingen. An diesem Vortragsabend wird er über die Bedeutung des Bluthochdrucks, das Erkennen dieses Risikofaktors und seine effiziente Behandlung referieren.

Erhöhter Blutdruck ist der häufigste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da Bluthochdruck medikamentös als auch durch eine entsprechende Anpassung des Lebensstils erfolgreich gesenkt werden kann, ist eine Erkennung und Behandlung der Erkrankung von enormer Bedeutung. Der Eintritt kostet fünf Euro, für vhs-Mitglieder nur vier Euro.