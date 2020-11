VHS sagt zunächst nur Gesundheitskurse ab

Die Volkshochschule Leutkirch (VHS) sagt für den Monat November zunächst alle Gesundheits- und Bewegungskurse ab. „In Verantwortung für die Gesundheit unserer Kursleiter und Kursteilnehmer beteiligen wir uns an der Kontaktvermeidungsstrategie, die die Bundekanzlerin gemeinsam mit den Ministerpräsident vorgibt“, heißt es in einem Rundmail, die die VHS an ihre Kursteilnehmer in Sportangeboten verschickt hat. Die ausgefallenen Termine sollen später nachgeholt werden.

Was die neuen Corona-Richtlinien für den restlichen Präsenz-Kursbetrieb der VHS bedeuten, konnte laut Pressemitteilung noch nicht beurteilt werden, da die neueste Corona-Verordnung des Landes noch nicht vorlag. „Wir haben vor, zumindest einen Grundbestand an Erwachsenenbildung im Präsenzbetrieb aufrechtzuerhalten, sofern die Bestimmungen der neuen Landesvorordnung dies zulassen“, sagt VHS-Leiter Karl-Anton Maucher. Insbesondere wolle die VHS, wenn irgend möglich, die Integrationskurse für zugewanderte Menschen unter strikter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln fortsetzen.