VHS Leutkirch plant „fliegenden Start“ ins Frühjahrssemester

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus startet der Kursbetrieb der VHS Leutkirch nicht wie vorgesehen bereits am 1. Februar. Dennoch legt die VHS eigenen Angaben zufolge für das erste Halbjahr 2021 ein umfangreiches Kurs- und Kulturprogramm vor, das bis zu den Sommerferien viel bietet. Für das Kursprogramm plant die VHS einen „fliegenden Start“, so die Volkshochschule in einer Pressemitteilung.

Das 50-seitige Programmheft der VHS Leutkirch liegt bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Gotischen Haus aus, ebenso in manchen Geschäften, die während der Pandemie geöffnet haben. Als besonderen Service bietet die Volkshochschule einen kostenlosen Versand an: Wer das VHS-Heft zugeschickt haben möchte, kann es per E-Mail an vhs@leutkirch.de oder telefonisch unter 07561 / 87187 oder 87188 bestellen. Als pdf-Dokument ist das Heft auch auf der Internetseite der Volkshochschule unter www.vhs-leutkirch.de verfügbar.

Verschiedene Online-Angebote

Neben dem „normalen“ Kursprogramm bietet die VHS Leutkirch dem Schreiben zufolge einige Weiterbildungsveranstaltungen auch im Online-Format an, zum Beispiel Sprach- und Bewegungskurse. Auch die VHS-Ballettschule geht nun in den nächsten Tagen mit Online-Formaten wieder an den Start. „Wir glauben, dass sich viele unserer Ballettkinder freuen, ihre Ballettlehrerin Nadja Habermann wenigstens auf dem Bildschirm ihrer PC, Tablets und Handys wieder zu sehen und gemeinsam mit ihr zuhause ein wenig zu üben“, wird VHS-Leiter Karl-Anton Maucher zitiert. VHS-Mitarbeiterin Getrud Mösle, organisatorische Leiterin der Ballettschule, hat alle Balletteltern darüber informiert, dass es nun mit Online-Ballettstunden weitergeht, solange der Präsenzbetrieb (noch) nicht möglich ist.

Kurse starten so schnell wie möglich

Für alle als Präsenzkurse geplanten Weiterbildungsangebote plant die VHS mit Blick auf die noch nicht gestoppte Ausbreitung des Covid-19-Virus einen fliegenden Start. Anmeldungen zu allen Angeboten sind uneingeschränkt möglich. Sobald es die Pandemie-Entwicklung erlaubt, wird die VHS Leutkirch die Kurse starten und alle angemeldeten Kursteilnehmer per E-Mail informieren. Die VHS wolle „zurück in den Präsenzbetrieb gehen, sobald das behördlich genehmigt und mit Blick auf die Pandemie wieder verantwortbar“ sei, so Maucher, „vorerst aber brauchen wir jetzt alle Durchhaltevermögen und auch Geduld.“ Die Kulturreihen der VHS Leutkirch „Leutkircher Theater“, „Leutkircher Kleinkunst“ und „Leutkircher Klassik“ sollen wieder aufgenommen werden, sobald es die Pandemie erlaubt. Derzeit verschiebt die VHS Theater- und Konzerttermine, die für diesen Winter geplant waren, in den späten Frühling und den frühen Sommer.

So werde aus der Spielzeit 2020/2021 ein „kleiner Leutkircher Kultursommer“ mit einigen interessanten Theater- und Konzertveranstaltungen, heißt es in der Pressemitteilung. Zwei Kleinkunsttermine sind bereits neu fixiert: Der für die Weihnachtszeit geplante Kabarettabend mit Bernd Kohlhepp wird am 1. Mai nachgeholt. Uli Boettcher wird mit seinem Programm „Ich bin viele“, das für 27. Februar geplant war, am Mittwoch, 12. Mai, dem Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt, in der Festhalle gastieren.